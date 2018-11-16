Termal sağlık kenti kurmamız gerekiyor

AFYONKARAHİSAR - Yeni kurulan üniversitelerden Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesinin rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş, Afyonkarahisar'ın sahip olduğu termal kaynakların iyi kullanılarak termal sağlık kenti kurulması gerektiğini söyledi.

Okumuş, yaptığı açıklamada, üniversitenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) üzerinde durduğu "tematik üniversite" kavramının ilk örneklerinden birisi olduğunu belirtti.

Sadece sağlık temasıyla hizmet veren üniversite olduklarını ifade eden Okumuş, "Bu çok büyük bir avantaj. Çünkü üniversitelerin karma yapıda olması bazen hizmetin sürdürülmesi ve paylaşımında sıkıntılara neden olabiliyor. Üniversitemiz, hem sağlık hizmeti sunumunda hem de sağlık eğitiminde Türkiye'ye örnek olabilecek üniversitelerden birisi olacak." diye konuştu.

Üniversitede tıp fakültesi, diş hekimliği, eczacılık gibi bölümlerin bulunduğunu anımsatan Okumuş, şöyle devam etti:

"Bunun yanında meslek yüksekokullarımız var. Üniversitenin ve hastanenin hizmet alanına baktığımız zaman hemen hemen tüm alanlarda, tüm bilim dallarında ve yan dallarda hizmet vermekteyiz. Görüntüleme, onkoloji ve fizik tedavi merkezi dahil, sağlık hizmeti sunumu açısından kapasitesi oldukça yüksek bir üniversite ve hastane olduğunu söyleyebilirim. Üniversitemizin önemli avantajlarından birisi de 110 yataklı çok iyi bir fizik tedavi birimimizin olması. Robotik cihazların kullanımı ve güçlü bir ekip sayesinde üniversitemiz fiziki tedavi alanında Türkiye'nin ilk üç merkezinden birisi arasına girmiş durumdadır."

"Türkiye'de termal turizmin başkenti durumunda"

Okumuş, Türkiye'nin hemen her yerinden fizik tedavi için kendilerine gelindiğine dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Artık dünyada yeni konsept olarak fizik tedavi ve rehabilitasyonun termalle birlikte verilmesi kabul görüyor. Üniversitemizin klinik içerisinde iki büyük termal havuza sahip olması, fizik tedavi açısından çok büyük avantaj. Afyonkarahisar'ın çok büyük avantajları var. Türkiye termal kaynaklar açısından dünyada üçüncü, Avrupa'da birinci sırada. Bu termal kaynakların en fazla olduğu yerlerden birisi Afyonkarahisar. Şu anda Türkiye'de termal turizmin başkenti durumunda. Bizim artık termal sağlık turizmini ön plana çıkarmamız gerekiyor. Turizmde bu yıl elde ettiğimiz başarıyı biz sağlık turizmiyle, büyük çapta hizmet verebileceğimiz termal sağlık turizmi ile taçlandırmalıyız. Burada çok hızlı şekilde bir termal sağlık kenti kurmamız gerekiyor. Üniversitemizin termal merkezlere çok yakın konumda olması bizim için bir avantaj. Almanya'nın, 2015 rakamlarına göre sadece termal sağlık turizminden 21 milyar dolar geliri var. Bizim bu rakamların çok çok üzerine çıkmamız işten bile değil."

Afyonkarahisar'ın, hızlı tren çalışmaları ile ulaşım açısından daha avantajlı bir duruma geleceğini, yine bölgede 4 ve 5 yıldızlı çok sayıda otelin bulunduğunu dile getiren Okumuş, "Üniversite, özel sektör ve devlet iş birliğinde hareket ederek, uluslararası sağlık hizmeti verebilecek bir termal sağlık kentini en kısa zamanda kurmamız gerekiyor." dedi.