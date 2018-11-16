Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 10°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
94158
ALTIN
209.095
DOLAR
5.3379
STERLİN
6.8435
EURO
6.0600
Termal sağlık kenti kurmamız gerekiyor
Termal sağlık kenti kurmamız gerekiyor
Chelsea'nin bileği bükülmüyor
Chelsea'nin bileği bükülmüyor
Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde ziyaretçi rekoru
Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde ziyaretçi rekoru
Şehir hayatına sığdıramadığı kitap aşkını köyüne taşıdı
Şehir hayatına sığdıramadığı kitap aşkını...
Türksat 'Ultra HD 8K' test yayınıyla dünyada 3. oldu
Türksat 'Ultra HD 8K' test...

Termal sağlık kenti kurmamız gerekiyor

Prof. Dr. Okumuş, "Bizim artık termal sağlık turizmini ön plana çıkarmamız gerekiyor. Turizmde bu yıl elde ettiğimiz başarıyı biz sağlık turizmiyle, büyük çapta hizmet verebileceğimiz termal sağlık turizmi ile taçlandırmalıyız." dedi.

Termal sağlık kenti kurmamız gerekiyor

Prof. Dr. Okumuş, "Bizim artık termal sağlık turizmini ön plana çıkarmamız gerekiyor. Turizmde bu yıl elde ettiğimiz başarıyı biz sağlık turizmiyle, büyük çapta hizmet verebileceğimiz termal sağlık turizmi ile taçlandırmalıyız." dedi.

16 Kasım 2018 Cuma 12:30
0 Okunma
Termal sağlık kenti kurmamız gerekiyor

AFYONKARAHİSAR - Yeni kurulan üniversitelerden Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesinin rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş, Afyonkarahisar'ın sahip olduğu termal kaynakların iyi kullanılarak termal sağlık kenti kurulması gerektiğini söyledi.

Okumuş,  yaptığı açıklamada, üniversitenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) üzerinde durduğu "tematik üniversite" kavramının ilk örneklerinden birisi olduğunu belirtti.

Sadece sağlık temasıyla hizmet veren üniversite olduklarını ifade eden Okumuş, "Bu çok büyük bir avantaj. Çünkü üniversitelerin karma yapıda olması bazen hizmetin sürdürülmesi ve paylaşımında sıkıntılara neden olabiliyor. Üniversitemiz, hem sağlık hizmeti sunumunda hem de sağlık eğitiminde Türkiye'ye örnek olabilecek üniversitelerden birisi olacak." diye konuştu.  

Üniversitede tıp fakültesi, diş hekimliği, eczacılık gibi bölümlerin bulunduğunu anımsatan Okumuş, şöyle devam etti:

"Bunun yanında meslek yüksekokullarımız var. Üniversitenin ve hastanenin hizmet alanına baktığımız zaman hemen hemen tüm alanlarda, tüm bilim dallarında ve yan dallarda hizmet vermekteyiz. Görüntüleme, onkoloji ve fizik tedavi merkezi dahil, sağlık hizmeti sunumu açısından kapasitesi oldukça yüksek bir üniversite ve hastane olduğunu söyleyebilirim. Üniversitemizin önemli avantajlarından birisi de 110 yataklı çok iyi bir fizik tedavi birimimizin olması. Robotik cihazların kullanımı ve güçlü bir ekip sayesinde üniversitemiz fiziki tedavi alanında Türkiye'nin ilk üç merkezinden birisi arasına girmiş durumdadır."

"Türkiye'de termal turizmin başkenti durumunda"

Okumuş, Türkiye'nin hemen her yerinden fizik tedavi için kendilerine gelindiğine dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Artık dünyada yeni konsept olarak fizik tedavi ve rehabilitasyonun termalle birlikte verilmesi kabul görüyor. Üniversitemizin klinik içerisinde iki büyük termal havuza sahip olması, fizik tedavi açısından çok büyük avantaj. Afyonkarahisar'ın çok büyük avantajları var. Türkiye termal kaynaklar açısından dünyada üçüncü, Avrupa'da birinci sırada. Bu termal kaynakların en fazla olduğu yerlerden birisi Afyonkarahisar. Şu anda Türkiye'de termal turizmin başkenti durumunda. Bizim artık termal sağlık turizmini ön plana çıkarmamız gerekiyor. Turizmde bu yıl elde ettiğimiz başarıyı biz sağlık turizmiyle, büyük çapta hizmet verebileceğimiz termal sağlık turizmi ile taçlandırmalıyız. Burada çok hızlı şekilde bir termal sağlık kenti kurmamız gerekiyor. Üniversitemizin termal merkezlere çok yakın konumda olması bizim için bir avantaj. Almanya'nın, 2015 rakamlarına göre sadece termal sağlık turizminden 21 milyar dolar geliri var. Bizim bu rakamların çok çok üzerine çıkmamız işten bile değil."

Afyonkarahisar'ın, hızlı tren çalışmaları ile ulaşım açısından daha avantajlı bir duruma geleceğini, yine bölgede 4 ve 5 yıldızlı çok sayıda otelin bulunduğunu dile getiren Okumuş, "Üniversite, özel sektör ve devlet iş birliğinde hareket ederek, uluslararası sağlık hizmeti verebilecek bir termal sağlık kentini en kısa zamanda kurmamız gerekiyor." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Prof. Dr. OkumuşTermal Sağlık Kenti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Sigarayı bırakma süresi arttıkça kanser riski azalıyor'
'Sigarayı bırakma süresi arttıkça kanser riski azalıyor'
Pankreas kanserine karşı etken madde geliştirildi
Pankreas kanserine karşı etken madde geliştirildi
Geri ödeme listesine 62 ilaç eklendi
Geri ödeme listesine 62 ilaç eklendi
Sosyal medya depresyona neden olabilir
Sosyal medya depresyona neden olabilir
Aşılamayla her yıl 14 bin 296 çocuğu ölümden kurtarıyoruz
Aşılamayla her yıl 14 bin 296 çocuğu ölümden kurtarıyoruz
'Göz tembelliği kalıcı görme kaybına neden olabilir'
'Göz tembelliği kalıcı görme kaybına neden olabilir'
Kadınların Korkulu Rüyası; “SİSTİT”
Kadınların Korkulu Rüyası; “SİSTİT”
"Türkiye'de 350 bin kök hücre bağışçısı bulunuyor"
"Türkiye'de 350 bin kök hücre bağışçısı bulunuyor"
SİGARA MENOPOZ SÜRECİNİ HIZLANDIRIYOR
SİGARA MENOPOZ SÜRECİNİ HIZLANDIRIYOR

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ