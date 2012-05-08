Türkçe Dilinde Psikoterapi ve Psikososyal Danışmanlık Derneği'nin (GTP) Türk-Alman Psikiyatri Derneği (TAPDER) ile ortaklaşa düzenlediği ''Terapi Köprüsü: Almanyalı Terapistler Türkiye'de'' başlıklı sempozyum, İstanbul'da yapılacak.

GTP'den yapılan yazılı açıklamaya göre sempozyum, 10 Mayıs Perşembe günü İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Oditoryumu'nda gerçekleştirilecek.

Sempozyum ile Almanyalı terapistler ile Türkiye'de bu meslek dalında çalışanlar arasında bilimsel iletişim ve karşılıklı deneyim alışverişi hedefleniyor.

Sempozyumda, konferanslar, çalıştaylar ve inceleme ziyaretleri yoluyla her iki ülkede terapi alanında kültürel duyarlılık ve bakış açısı karşılaştırmalı olarak ele alınacak.