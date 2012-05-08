Türkçe Dilinde Psikoterapi ve Psikososyal Danışmanlık Derneği'nin (GTP) Türk-Alman Psikiyatri Derneği (TAPDER) ile ortaklaşa düzenlediği ''Terapi Köprüsü: Almanyalı Terapistler Türkiye'de'' başlıklı sempozyum, İstanbul'da yapılacak.
AA
''Terapi Köprüsü: Almanyalı Terapistler Türkiye'de'' sempozyumu kapsamında, Alman ve Türk terapistler bilgi alışverişinde bulunacak.
Türkçe Dilinde Psikoterapi ve Psikososyal Danışmanlık Derneği'nin (GTP) Türk-Alman Psikiyatri Derneği (TAPDER) ile ortaklaşa düzenlediği ''Terapi Köprüsü: Almanyalı Terapistler Türkiye'de'' başlıklı sempozyum, İstanbul'da yapılacak.
AA