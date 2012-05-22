Tempolu yürü tansiyonu düşür

Güney Caroliana Üniversitesi'nden Robin Shook ve ekibinin yaptığı araştırma, ailesinde yüksek tansiyon hastası bulunan kişilerin düzenli olarak tempolu yürümesinin, söz konusu rahatsızlığa yakalanma riskini yüzde 26 azaltabileceğini gösterdi.



''Hypertension'' dergisinde yayımlanan araştırmada bilimadamları, üçte biri yüksek tansiyon hastası ebeveyne sahip, araştırma başladığında yüksek tansiyon belirtisi göstermeyen, yaklaşık 6 bin kişinin sağlık durumunu 5 yıl boyunca inceledi.

Araştırmaya katılanlardan dörtte birinde yüksek tansiyon belirlendi.

Ailesinde yüksek tansiyon hastası bulunan ancak düzenli spor yapanların bu rahatsızlığa yakalanma riskinin azaldığı görüldü.

Bilimadamları, spor salonlarına gidemeyenlerin haftada 2 saat tempolu yürümesinin yüksek tansiyon riskini azaltmada yeterli olabileceğini belirtti.

Konuya ilişkin makale, Fransız ''Le Figaro'' gazetesinin internet sitesinde de yer alıyor.