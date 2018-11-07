Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 17°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
ALTIN
211.788
DOLAR
5.3353
STERLİN
7.0275
EURO
6.1325
NASA'dan Meksika Körfezi yakınında sonik patlama testleri
NASA'dan Meksika Körfezi yakınında sonik...
Derbiden zaferle ayrılamamanın üzüntüsünü yaşıyoruz
Derbiden zaferle ayrılamamanın üzüntüsünü yaşıyoruz
'4. Kara Hafta İstanbul Festivali' 23 Kasım'da başlayacak
'4. Kara Hafta İstanbul Festivali'...
Diriliş Ertuğrul'un yeni sezonu bugün başlıyor
Diriliş Ertuğrul'un yeni sezonu bugün...
Devlet hastanesinde özel imkanlarla tüp bebek tedavisi
Devlet hastanesinde özel imkanlarla tüp...

'Telefon ve tablet 'susturucu' gibi kullanılıyor'

Sağlık Bakan Yardımcısı Meşe, "çocuğun eline tablet, telefon vereyim, evde otursun, ben de dinleneyim ya da işimle ilgileneyim" yaklaşımının ebeveynlerin kolayına geldiğini söyledi.

'Telefon ve tablet 'susturucu' gibi kullanılıyor'

Sağlık Bakan Yardımcısı Meşe, "çocuğun eline tablet, telefon vereyim, evde otursun, ben de dinleneyim ya da işimle ilgileneyim" yaklaşımının ebeveynlerin kolayına geldiğini söyledi.

07 Kasım 2018 Çarşamba 14:35
0 Okunma
'Telefon ve tablet 'susturucu' gibi kullanılıyor'

ANKARA

Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe, Dijital Oyun Bağımlılığı Çalıştayı'nda yaptığı konuşmada, son yıllarda ortaya çıkan ve yaygınlığı gün geçtikçe artan bağımlılık türlerinden birisinin de dijital oyun bağımlılığı olduğunu söyledi.

Dijital oyun bağımlılığında, çocukların ve geleceğin risk altında olduğuna işaret eden Meşe, "Bu sorun tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de giderek artan önemli bir halk sağlığı sorunu haline gelmektedir. Sağlık Bakanlığı olarak bu konuyu çok önemsiyoruz. Bu konuda çalışmak ve eylem planları oluşturmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

 

"Çocukların yüzde 80'i oyun oynuyor"

Meşe, araştırma sonuçlarına göre, çocukların yüzde 46'sının hemen her gün internet kullandığına dikkati çekerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"6-15 yaş grubu çocuklar, interneti, ilk sırada yüzde 85 ile ödev veya öğrenme, ikinci sırada yüzde 80 ile oyun oynama amacıyla kullanmaktadır. Ben de bir anneyim ve biz annelere burada çok büyük görevler düşüyor. Bu işe önce erişkin işi ile başlamamız lazım. Biraz da çocukları bizler teşvik ediyoruz. Kolayımıza geliyor. Yemek yedirirken eline internetten bir oyun veya bir çizgi film açmak. Hepimiz çalışan anneleriz. Çocuğu gelince bir parka götürmek zorumuza mı gidiyor? 'Eline tablet, telefon vereyim evde otursun, ben de dinleneyim ya da işimle ilgileneyim.' Annelerin ve babaların kolayına geliyor. Bir 'susturucu' gibi kullanılabiliyor bazen. Çuvaldızı önce anne, babalara batırmamız lazım. Neden bu çocuklar oyun bağımlısı oluyor?"

Meşe, çocukların ruhsal boşluğunu da bu şekilde doldurduğunu ifade ederek, oysaki anne, babaların bu boşlukları sevgiyle doldurması, çocuklarıyla daha fazla zaman geçirmesi gerektiğini söyledi.

Belediyelere de bu konuda çok önemli görevler düştüğüne dikkati çeken Meşe, "Güvenli oyun parkları oluşturulmasıyla bu çocuklarımızı kurtarabiliriz. Onlar zaten çok saf. Biz nasıl şekillendirirsek onlar öyle şekilleniyorlar." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
TelefonTabletSusturucuÇocuklarAnne-babalar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Devlet hastanesinde özel imkanlarla tüp bebek tedavisi
Devlet hastanesinde özel imkanlarla tüp bebek tedavisi
Böbrek nakliyle en sevdiği yiyeceklere kavuştu
Böbrek nakliyle en sevdiği yiyeceklere kavuştu
YÜZLERCE KİŞİ ORGAN BAĞIŞINA DİKKAT ÇEKMEK İÇİN KOŞTU!
YÜZLERCE KİŞİ ORGAN BAĞIŞINA DİKKAT ÇEKMEK İÇİN KOŞTU!
İstanbul'da 700 bin kişi kanser taramasından geçti
İstanbul'da 700 bin kişi kanser taramasından geçti
Bile bile nefeslerine ölümü çekiyorlar
Bile bile nefeslerine ölümü çekiyorlar
Kalp Kapağı Ameliyatı Olacaklar Dikkat!
Kalp Kapağı Ameliyatı Olacaklar Dikkat!
Anne adaylarına otel konforunda hizmet
Anne adaylarına otel konforunda hizmet
'Nakil son dönem organ yetmezliğinde en iyi kurtuluş yolu'
'Nakil son dönem organ yetmezliğinde en iyi kurtuluş yolu'
'Aşıların önemini yadsımıyoruz'
'Aşıların önemini yadsımıyoruz'

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ