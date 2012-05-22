"Tek ebeveyn"li ailelerin sayısı azalıyor

ANKARA - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yapılan değerlendirmeye göre, 2002 yılında 926 bin 865 olan tek ebeveynli aile sayısı, 2010 yılında 578 bin 919'a geriledi.



Bu azalışta, babanın tek ebeveyn olduğu ailelerin sayısındaki yüzde 68,2'lik azalış belirleyici oldu.

2010 itibarıyla tek ebeveyni anne olan ailelerin sayısı, tek ebeveyni baba olan ailelerin sayısının neredeyse 12 katı düzeyinde.

