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"Tek ebeveyn"li ailelerin sayısı azalıyor

Türkiye'de boşanmalarda ciddi artışlar yaşanmasına rağmen, anne ya da babanın tek ebeveyn olduğu ailelerin sayısı önemli ölçüde azaldı

"Tek ebeveyn"li ailelerin sayısı azalıyor

Türkiye'de boşanmalarda ciddi artışlar yaşanmasına rağmen, anne ya da babanın tek ebeveyn olduğu ailelerin sayısı önemli ölçüde azaldı

22 Mayıs 2012 Salı 14:44
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ANKARA - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yapılan değerlendirmeye göre, 2002 yılında 926 bin 865 olan tek ebeveynli aile sayısı, 2010 yılında 578 bin 919'a geriledi.

Bu azalışta, babanın tek ebeveyn olduğu ailelerin sayısındaki yüzde 68,2'lik azalış belirleyici oldu.
2010 itibarıyla tek ebeveyni anne olan ailelerin sayısı, tek ebeveyni baba olan ailelerin sayısının neredeyse 12 katı düzeyinde.  

AA

Son Güncelleme: 22.05.2012 06:45
Anahtar Kelimeler:
Tek Ebeveyn
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