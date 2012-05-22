"Tek ebeveyn"li ailelerin sayısı azalıyor

Bu azalışta, babanın tek ebeveyn olduğu ailelerin sayısındaki yüzde 68,2'lik azalış belirleyici oldu.
2010 itibarıyla tek ebeveyni anne olan ailelerin sayısı, tek ebeveyni baba olan ailelerin sayısının neredeyse 12 katı düzeyinde.
AA
Türkiye'de boşanmalarda ciddi artışlar yaşanmasına rağmen, anne ya da babanın tek ebeveyn olduğu ailelerin sayısı önemli ölçüde azaldı
Bu azalışta, babanın tek ebeveyn olduğu ailelerin sayısındaki yüzde 68,2'lik azalış belirleyici oldu.
2010 itibarıyla tek ebeveyni anne olan ailelerin sayısı, tek ebeveyni baba olan ailelerin sayısının neredeyse 12 katı düzeyinde.
AA