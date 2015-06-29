Tedavi masrafını ombudsman sayesinde geri aldı

ANKARA - Geçirdiği trafik kazası nedeniyle Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi acil servisine kaldırılan şikayetçi, taburcu olduktan sonra sosyal güvenlik kaydı ve sağlık güvencesi olmadığı gerekçesiyle tedavi giderlerinin kendisinden tahsil edildiğini ileri sürdü.



İyileşme sürecinden sonra Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü aracılığıyla SGK Sağlık Provizyon Aktivasyon Sisteminden kaza tarihini de kapsayan provizyon çıktısı ile sağlık güvencesine sahip olduğu bilgisine ulaşan şikayetçi, kaldırıldığı hastanenin döner sermaye işletme müdürlüğüne haksız tahsil edilen tedavi giderleri için yazılı başvurdu.



Başvuruları reddedilen şikayetçi, haksız alındığını düşündüğü tedavi bedelinin kendisine iade edilmesi için Kamu Denetçiliği Kurumuna müracaat etti



Şikayet başvurusunu incelemeye alan Kamu Denetçiliği Kurumu, Hacettepe Üniversitesi ve SGK ile konunun çözümüne ilişkin görüşmeler gerçekleştirdi.



Kamu Denetçiliği Kurumu, şikayetçi ile ilgili kurumlar arasında arabuluculuk sağlayarak şikayetçinin mağduriyetini giderdi. Hacettepe Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü, şikayetçinin ödemiş olduğu ücreti kendisine iade etti.





