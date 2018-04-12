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Tatlı düşkünlerine müjde!

Kopenhag Üniversitesinde yapılan araştırma, genetik olarak tatlıya düşkün kişilerin vücudunda daha az yağ olduğunu ortaya koydu.

Tatlı düşkünlerine müjde!

Kopenhag Üniversitesinde yapılan araştırma, genetik olarak tatlıya düşkün kişilerin vücudunda daha az yağ olduğunu ortaya koydu.

12 Nisan 2018 Perşembe 10:45
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Tatlı düşkünlerine müjde!

Kopenhag Üniversitesinde yapılan araştırmada, İngiltere Biobank'ta verileri kayıtlı 450 bin kişinin kan örnekleri, beslenme biçimi ve genetik bilgileri incelendi.

Bilim insanları, incelemede hormonal genlerden FGF21'in bir varyasyonuna sahip, tatlıya düşkün kişilerin vücudunda daha az yağ olduğunu belirledi.

Genel kanıyla çelişti

Araştırmayı yürütenlerden Profesör Niels Grarup, keşfettikleri şeyin daha fazla şeker tüketen kişilerin vücudunda daha fazla yağ olması gerektiği kanısıyla çeliştiğini söyledi.

Tek bir gen varyasyonu üzerinde çalıştıklarını dile getiren Grarup, aynı genin bedenin diğer organlarıyla arasındaki ilişkiyi tespit etmeye çalıştıklarını belirtti.

Avrupa nüfusunun yaklaşık yüzde 20'sinin bu gen varyasyonunu taşıdığına dikkati çeken Grarup, araştırmanın bu kadar çok kişiyi kapsaması nedeniyle varılan sonuçların önemli olduğunu vurguladı.

Obezite ve diyabet çalışmalarına katkı sağlayacak

Grarup, çalışmalarının obezite ve diyabet hastalıklarının tedavisi için ilaç geliştirilmesine katkı sağlamasını beklediklerini kaydetti.

Araştırmacılar, aynı gen varyasyonunun yüksek tansiyon ve bel çevresinde daha fazla yağ birikmesiyle de bağlantılı olduğunu belirledi.

Araştırma, Cell Reports dergisinde yayımlandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Kopenhag ÜniversitesiTatlıya Düşkün Kişiler
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