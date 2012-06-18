Tatilniz zehir olmasın

SUMRU AYDIN



Çocuklarda en çok görülen yaz hastalıkları şunlardır:

-Güneş ışınlarının etkisi ile güneş çarpması ve yanıklar.

- Sıcakla artan terleme ve isilik, mantar gibi cilt rahatsızlıkları.

- Bisiklet, kaykay, paten veya oyunlarda düşme, çarpma ile oluşan travmalar.

- Temiz olmayan su tüketimi ile mide asidini aşabilen mikroorganizmaların yol açtığı mide bağırsak hastalıkları, yaz ishalleri.

-Ağaçlık, açık alanlarda piknik, gezinti yapılırken sık karşılaşılan arı,kene böcek, yılan ve akrep sokmaları.

- Havuzda yüzme sonrası oluşan göz ve deri enfeksiyonları.

- İdrar yolu enfeksiyonları

- Üst solunum yolu enfeksiyonları

-Dış kulak enfeksiyonları



Güneş çarpması ve yanığına karşı neler yapılabilir?

Öncelikle güneş çarpmalarından korunmak için güneş ışınlarının dik geldiği 10.00 ile 15.00 saatleri arasında açık havaya mümkün olduğunca çıkılmaması, bol sıvı tüketilmesi, koruyucu güneş kremi kullanılması büyük önem taşır. Güneş yanığında en iyi tedavi korunmadır. Çocukları ince giydirin, şapka ve gözlük takın ve koruyucu kremler sürün.

Güneş yanığı ileri derecede ise bir doktora başvurulması gerekir.



İsilik tedavisi ve korunmada neler yapmalı?

Çevre ısısı arttıkça, deriden ter salgılanması artar ve su kaybı sonucu susama hissi doğar, su alımı ile vücudun normal sıcaklığı koruma altında tutulmaya çalışılır.

Bu dengeyi bozan aşırı sıcaklık hallerinde ter bezleri kanalları tıkanır ve halk arasında isilik denen boyun, omuzlarda daha sık olmak üzere vücudun daha fazla terleyen bölgelerinde küçük kırmızı ve kaşıntılı cilt lezyonları belirir. Tedavisinde her gün ılık suyla banyo yapılması önerilir. Ayrıca, cildin nefes almasını önleyecek yağlı kremleri vücuda sürmekten kaçınmak gerekir.



Yaz ishalleri, mide-bağırsak enfeksiyonlarından nasıl kaçınabiliriz?

İçme suları ve yiyeceklerin mide ve bağırsak enfeksiyonlarına neden olmamaları için; içme sularının ve yiyeceklerin yıkandığı suların temiz su kaynaklarından elde edilmiş olmasına özen gösterilmesi gerekir.

Mümkün olduğunca dışarıda bekleyen yiyeceklerden satın almamalı, ambalajlı ürünler tercih edilmeli. Açıkta satılan dondurma özellikle çocuklar için büyük tehlike içerir. Tam pansiyon otellerde açık büfelerde sunulan yiyeceklere de dikkat etmek gerekir.

Uzun süre açıkta kalan özellikle sütlü, kremalı, mayonezli, etli yiyeceklerde sıcağın etkisiyle çoğalan bakterilerin neden olduğu gıda zehirlenmesi kendisini kusma, karın ağrısı ve ardından ishalle gösterir. Bu şikayetlerle başvuran ikiden fazla kişinin olması halinde gıda zehirlenmesi düşünülerek yenilen yiyeceklerin sorgulanması ve aynı yiyecekten yiyen kişilerin şikayetlerinin ortaya çıkması beklenmeden gözlem altına alınması gerekir. Tedavisi kusma ve ishal ile kaybedilen su, tuz, karbonat, potasyum gibi maddelerin damardan serum şeklinde yerine konulması şeklindedir.

Kusma ve ishal vücudun savunma mekanizmalarındandır. Bu sayede gıda zehirlenmesine neden olan toksinler ve bakteriler vücuda daha fazla zarar vermeden dışarı atılmak istenir.

Bu yüzden ishal ve kusma giderici ilaçların kullanılmasından kaçınmak gerekir.

Turist ishalleri:

Yine yaz aylarında sık karşılaşılan bir diğer durum da çoğu kez koli basilinin neden olduğu ve turist ishali olarak bilinen bağırsak enfeksiyonlarıdır.

Kanalizasyon suları ile sulanan tarlalarda yetişen ve iyi yıkanmayan yiyeceklerin yenmesi sonucu oluşur. Yine bu kirli suların karıştığı sularda yüzmek veya bir şekilde bu suların bulaştığı yiyeceklerin yenmesi ile bulaşır



Düşme, çarpma ,oyun sonucu oluşan travmalar

Bisiklet, kaykay, paten gibi aktiviteler için başlık, dizlik, bileklik, dirseklik gibi koruyucuların kullanılması olası kaza sırasında travma şiddetini belirgin ölçüde azaltır. Travma sonucu vücudun bir yerinden kanama varsa öncelikle kanamanın yerini görebilmek için giysiler dikkatlice çıkarılır, gerekirse kesilir.

Kanayan yer görülür ve üzerine temiz bir bez veya varsa steril bir tampon yerleştirilir, kanama olan uzuv kalp hizasının üzerine kaldırılır ve üzeri sıkıca sarılarak elle baskı yapılarak kanama durdurulmaya çalışılır.

Buna rağmen kol veya bacakta kanama devam ediyorsa kanama olan yerin üzeri bir bez ile sarılarak atar damar dolaşımını tamamen engellemeyecek şekilde sıkılır.

En yakın sağlık merkezine götürürken ellerde uyuşma, parmaklarda morarma varsa yeterli kan dolaşımını sağlamak için bağlanan turnike gevşetilir. Kırık kendisini kol veya bacakta eklem dışında anormal hareket, ağrı, şişlik ve hareket kısıtlılığı ile gösterir. Bu durumda kırık olması muhtemel bölge bir üstündeki eklemi de içine alacak şekilde kalın giysi, karton, varsa atel ile hareketsiz, sabit bir konuma getirilir ve en yakın sağlık merkezine götürülür. Kırıktan şüphe ediliyorsa şişen bölgeyi çekip yerine yerleştirme gibi bir işlemi hekim dışındaki biri tarafından asla yapmamalıdır.



Böcek, arı, yılan, akrep sokmaları:

Sivrisinek,kene ve örümcek gibi eklembacaklıların sokması ile deride kızarıklık ve şişlik oluşabileceği gibi sivri sinek ısırması ile sıtma denilen enfeksiyon hastalığı gelişmesine neden olabilir.

Sivrisinek sokmalarına karşı önlem almak için pencereler ince tül perdelerle kapatılabilir yine çocuk beşikleri cibinlik de denen tüllerle korunabilir.

Kapalı alanda sprey şeklinde böcek öldürücü kimyasalların kullanılması küçük bebekler için zararlı olabilir. Bu amaçla sivrisinek kovucuları kullanılabilir.

Yılan ve akrep sokmalarında zehrin vücuda yayılmasını önlemek için kızarık olan bölgenin üzeri bir sargı bezi ile atardamar dolaşımını engellemeyecek şekilde sıkılması gerekir.

Özellikle yılan sokmalarında diş izinin olduğu yerdeki deri emilerek dışarı tükürmek suretiyle yılan zehri vücuttan uzaklaştırılabilir. Ancak işlemi yapacak kişiye yılan zehrinin zarar vermemesi için ağzında açık yara, diş çürüğü gibi bir durumun olmaması gerekir. ilk yardımdan sonra en yakın sağlık merkezine başvurulması.



Havuzda yüzme ile oluşan enfeksiyonlar

Havuzda yüzme ile bulaşan enfeksiyon hastalıkları başlıca göz ve deriyi tutar. Gözde kızarıklık, çapaklanma, akıntı ve sulanma ile seyreden konjunktivit denen hastalık.

Bazen de havuz suyunun dezenfeksiyonu için kullanılan aşırı düzeydeki klor gözlerde tahrişe bağlı alerjik kızarıklık, yanma ve batma hissine neden olabilir. Bu durumlardan korunmak için havuz gözlükleri kullanılmalı. Ayrıca ultraviyole ışınlarından korunmak için özel güneş gözlükleri kullanılmalı. Havuzda yayılması kolay olan bir diğer enfeksiyon hastalığı da derinin yüzeysel mantar ve iltihabi enfeksiyonlarıdır.

İdrar yolu enfeksiyonları; yaz aylarında özellikle kız çocuklarda sıklıkla görülmektedir. İdrar yolu enfeksiyonlarından çocuğunuzu korumak için havuzdan çıkınca hemen duş aldırıp, mayosunu değiştirmelisiniz.

Üst solunum yolu enfeksiyonlarıda yaz aylarında sık gözlemlenmektedir. Deniz ve havuza giren çocuklarda burun tıkanıklığı, ateş ve öksürük gibi belirtiler ortaya çıkmaktadır.

Dış kulak enfeksiyonları(Yüzücü kulağı):Ağrılı ve kaşıntılı kulak problemi olarak ortaya çıkabilen ve havuzdan kaynaklanan bir diğer yaz hastalığıdır.



Bebeğinizin beslenmesine dikkat ediyor musunuz?



Avrasya Hospital Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Ersin Sarı bebeklerin 6 aydan sonra nasıl besleneceği konusunda uyarıyor!

Yalnız anne sütü ile beslenen bebeklerde yeterli ek gıdalar kilo aldığı sürece 6. aydan sonra başlanır. Bu dönemde çocuğunuza verdiğiniz ek gıdaların anne sütünün tamamlayıcısı olduğunu unutmayınız. Ek gıdaya geçişte, özellikle katı gıdaların verilmeye başlandığı dönemde bebekler dilleri ile besinleri itebilir. Bebeklerin, istem dışı yaptıkları bu hareket genellikle 6. aydan sonra düzelir. Bebeğiniz ek gıdaları sevmedi diye endişelenmeyiniz. Çocukların beslenme durumu en iyi kilo alışları ile değerlendirilir. Bunun için çocuğunuzu düzenli sağlık kontrollerine götürünüz. Bu dönemde çocukların doğru beslenme davranışı kazanmaları için çocuk desteksiz oturmaya başladıktan sonra en kısa sürede mama iskemlesi alınmalıdır. Mama iskemlesine oturan çocukların önüne iskemlenin tepsisine ufak besin parçaları konarak çocuğun bunları ellerini kullanarak yemesi sağlanmalıdır.





