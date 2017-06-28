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Tatiliniz Kabus Olmasın!

Sonunda yaz geldi ve rahatladık! Tatil sezonu açıldığı için mutluyuz ama Kalp Hastaları yaz tatilini nasıl sorunsuz olarak geçirebilir? Nelerden kaçınmalılar? Avrasya Hastanesi Kardiyoloji ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ali Bayram özellikle Kalp krizi geçirenler, balon-stent işlemi yaptıranlar, By-pass hastaları ve yüksek tansiyon hastalarını uyarıyor. Bu  hastalıklara sahip olanlar tatile çıkmadan önce mutlaka doktora gitmeli ve tüm sağlık kontrollerinden geçmeliler. Kalp hastaları kadar sağlıklı olan herkesi sıcağa karşı uyarmalıyız. Güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçının ve lütfen bol bol su için. Çay değil, dikkatinizi çekiyorum su tüketmemiz gerekiyor… 

Tatiliniz Kabus Olmasın!

Sonunda yaz geldi ve rahatladık! Tatil sezonu açıldığı için mutluyuz ama Kalp Hastaları yaz tatilini nasıl sorunsuz olarak geçirebilir? Nelerden kaçınmalılar? Avrasya Hastanesi Kardiyoloji ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ali Bayram özellikle Kalp krizi geçirenler, balon-stent işlemi yaptıranlar, By-pass hastaları ve yüksek tansiyon hastalarını uyarıyor. Bu  hastalıklara sahip olanlar tatile çıkmadan önce mutlaka doktora gitmeli ve tüm sağlık kontrollerinden geçmeliler. Kalp hastaları kadar sağlıklı olan herkesi sıcağa karşı uyarmalıyız. Güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçının ve lütfen bol bol su için. Çay değil, dikkatinizi çekiyorum su tüketmemiz gerekiyor… 

28 Haziran 2017 Çarşamba 17:24
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Tatiliniz Kabus Olmasın!

Yaz aylarından en çok hangi hastalık grubuna sahip olanlar olumsuz olarak etkilenir?

Koroner arter hastalığı olanlar ( kalp krizi geçirenler, balon-stent işlemi yapılanlar, by-pass hastaları), şeker hastaları, yüksek tansiyon hastaları, böbrek yetersizliği olanlar, beyin damarlarında tıkanıklık olanlar, felç geçirenler, Kolesterol yüksekliği olanlar, Ailesinde kalp hastalığı olanlar, Kilo fazlalığı olanlar, şişmanlar, Sedanter yani durağan bir yaşam sürenler, egzersiz yapmayanlar, spor yapmayanlar, masa başında çalışanlar, Alkol tüketenler, özellikle, aşırı alkol alanlar,  Tütün tüketenler ( sigara, nargile)

Kalp hastalığı olanlar tatilde nelere dikkat etmelidir?

-Tatile çıkmadan önce mutlaka doktora gidin ve tüm sağlık kontrollerinden geçin. 

-Güneş ışınlarının dik ve etkili olduğu saat 11.00-15.00 arası sokağa çıkmayın, denize girmeyin. Bu saatlerde dışarı çıkmak zorunda kalırsanız süreyi kısa tutunuz. Şehirde yaşayanların sıcaktan daha fazla etkilendiğinizi unutmayın. Sık sık duş alın. 

-Aşırı fiziksel etkinliklerden uzak durun, hafif sporları tercih edin. Egzersizleri sabah erken veya akşam saatlerinde yapın. Her gün 4-5 kilometre veya bir saat yürüyüş kalp sağlığı için çok önemlidir. 

-Önerilen saatlerde 30-60 dakika yüzmek de iyidir. Ancak müsabaka ( yarışma) tarzında yüzmekten kaçınılmalıdır. Denize aç karnına girilmelidir. Cankurtaran olmayan plajlarda veya havuzlarda denize girilmemelidir. Tedbirli olun, açıklarda yüzmek yerine kıyılarda yüzmeyi tercih edin, arkadaşsız, yalnız başınıza denize girmeyin. Vücudunuzun sesini dinleyin, en küçük bir şikayetiniz olursa aktiviteye ara verin. 

-Güneşte fazla kalmayın, kumda güneş banyosu yapmayın.

-Terleme ile elektrolit kaybı ( özellikle sodyum) artar. Doktorunuzun önerilerini dikkate alarak tansiyonunuz yüksek değilse bolca tuzlu ayran için.

-Alkol ve uyuşturucu kullanımı sıcağın etkisini daha da artırmaktadır. Vücut ıssını artırdığı ve beynin ısı dengesini düzenleyen termoregülasyon merkezinin bozulmasına sebep olduğu için çeşidi fark etmeksizin tüm alkollü içeceklerden , uyuşturuculardan ve yatıştırıcılardan uzak durulmalıdır. Alkol hem terlemeyi hem de idrar miktarını artırdığı için sıvı kaybı şiddetlenir.

-Açık renkli, hafif, rahat, bol, terlemeyi artırmayan kumaştan yapılmış giysiler tercih edilmelidir.

-Hazmı kolay gıdalar tercih edilmeli, ağır ve yağlı yemeklerden kaçınılmalıdır. Az ve sık aralıklarla yemeli, sebze ve meyve ağırlıklı beslenilmelidir. Domates, havuç ve salatalık tercih edilmelidir. Ter ve idrar yoluyla kaybedilen Potasyum’ u karşılamak amacıyla kayısı tercih edilir.

-Yaz aylarında günlük sıvı ihtiyacı 2-3 litreyi bulmaktadır. Doktorunuz tarafından aksi söylenmedikçe düzenli ve bol su için.  Günde en az 8 bardak su içilmelidir. Şeker hastalığı olmayanlar kavun-karpuz gibi bol su içeren gıdaları fazlasıyla tüketebilirler. Çay ve kahveyi fazla içmeyin. Soda ve maden suyu ölçülü tüketilmelidir. Aşırı miktarda soda ve maden suyu tüketilmesi tansiyonu yükseltebilir, kalp yetersizliğine neden olabilir, mevcut yetersizliği artırabilir. Sakıncası yoksa,  terlemeyle oluşan sıvı ve mineral (özellikle sodyum) gereksinimini karşılamak amacıyla günde 1-2 şişe maden suyu içilmelidir.

Sıcak hava ilaç kullanımını etkiler mi?

Aşırı sıcak ve nem metabolizmayı etkilediğinden ilaç etkinliği de değişebilir. Tansiyon yüksekliği, kalp yetersizliği gibi nedenlerle idrar söktürücü ilaç kullanan hastalar yazın daha dikkatli olmalıdır. Aşırı terleme nedeniyle, idrar söktürücü ilaç ihtiyacı azalır. Bu gibi ilaçları kullananlar yeterli ölçüde sıvı almadıklarında tansiyon düşüklüğü ve böbrek fonksiyonlarında azalma tehlikesine maruz kalırlar. Kalsiyum kanal blokeri kullananlarda ayaklarda, bilek etrafındaki ödeme yani şişkinlikler gelişebilir, mevcut şişkinlik artabilir. Bu durumda tuz alımı daha da kısıtlanmalıdır.

Kalp-Damar Sağlığı İçin Nelere Dikkat Etmemiz Gerekiyor?

Düzensiz bir hayat, yorgunluk, sinir bozukluğu bütün kalp hastalıklarına davetiye çıkarır. Kalp hastalıklarının önlenmesinde yaşam tarzı önemlidir. Lütfen aşağıdaki hususları dikkate alın ve yaşam tarzınızı olabildiğine değiştirin.

-Sinirlenmeyin. 

-Sigarayı ve alkollü içecekleri terk edin.

- Şişmanlamamaya ve ideal kilonuzu muhafaza etmeye çalışın. 

-Fazla yorucu işler yapmayın. 

-Uyku ve dinlenmenizi ihmal etmeyin. 

-Koşmayın, acele etmeyin. 

-Her gün bir öncekinden daha iyi olduğunuza inanın. 

-Kabız olmamaya dikkat edin. 

-Çürük dişleriniz varsa, tedavi ettrin. 

-Fazla miktarda yağlı sığır veya koyun eti, sütlü gıdalar yemeyin. 

-Konserve, pastırma, salam, turşu ve çikolata gibi gıdaları mümkün olduğunca

azaltın.

-Yemekleri az tuzlu yapın. 

-Yemeklerinizi zeytinyağı, mısırözü veya ayçiçeği yağı ile hazırlayın. 

-Bol bol taze sebze ve meyve yiyin. 

-Bol bol yoğurt yiyin

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