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TATİL ÖNCESİ CİLT SOYMA İŞLEMLERİNE DİKKAT! 

Tatil sezonunun devam ediyor ve güneşin yakıcı etkisini halen hissediyoruz. Avrasya Hastanesi Plastik-Rekonstruktif ve El Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Fuat Kurşun yaz aylarında ve özellikle tatil öncesi Peeling ve Mekanik cilt soyma işlemi olan Dermabrazyon’dan kaçınmamız gerektiğini söylüyor. Fuat Kurşun Hocaya  estetik ameliyatların bilinmeyen tüm yönlerini sordum. Eğer vücudunuzdaki herhangi bir yer sizi mutsuz ediyor ve psikolojinizi olumsuz etkiliyorsa estetik yaptırmak üzerinde düşünebilirsiniz. Önemli olan operasyonlarınızın alanında yetkin olan doktorlar tarafından yapılması. Lütfen sonradan pişman olmamak için cilt soyma ve dolgu işlemleriniz dahil tüm estetik operasyonlarınızı  doğru ellerde yaptırın. Herkese sağlıklı ve mutlu haftalar dilerim. 

TATİL ÖNCESİ CİLT SOYMA İŞLEMLERİNE DİKKAT! 

Tatil sezonunun devam ediyor ve güneşin yakıcı etkisini halen hissediyoruz. Avrasya Hastanesi Plastik-Rekonstruktif ve El Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Fuat Kurşun yaz aylarında ve özellikle tatil öncesi Peeling ve Mekanik cilt soyma işlemi olan Dermabrazyon’dan kaçınmamız gerektiğini söylüyor. Fuat Kurşun Hocaya  estetik ameliyatların bilinmeyen tüm yönlerini sordum. Eğer vücudunuzdaki herhangi bir yer sizi mutsuz ediyor ve psikolojinizi olumsuz etkiliyorsa estetik yaptırmak üzerinde düşünebilirsiniz. Önemli olan operasyonlarınızın alanında yetkin olan doktorlar tarafından yapılması. Lütfen sonradan pişman olmamak için cilt soyma ve dolgu işlemleriniz dahil tüm estetik operasyonlarınızı  doğru ellerde yaptırın. Herkese sağlıklı ve mutlu haftalar dilerim. 

28 Ağustos 2017 Pazartesi 18:40
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TATİL ÖNCESİ CİLT SOYMA İŞLEMLERİNE DİKKAT! 

HABER: SUMRU AYDIN

Yaz Aylarında Hangi Estetik Operasyonlardan Kaçınmamız gerekir?

Yaz aylarında Peeling ve mekanik soyma adını verdiğimiz Dermabrazyon tekniğini kullanmaktan kaçınmamız gerekiyor. Peeling ve mekanik soyma teknikleri akne lekeleri, sonradan oluşmuş sivilce lekeri, izler, esmer lekelerden korunmak için kullanıyoruz. Bu işlemler ile derinin Epidermis tabakasını soyunca deri güneşe karşı savunmasız kalıyor.  Güneş ışınları direkt en alt tabaka vurduğunda esmer bir renk geri dönüyor. Yani bu işlemler yaz aylarında yapılırsa esmer lekeler oluşabilir. Ve aslında düzeltmeye çalıştığımız birşeyi bozmuş oluruz. Bunun için Peeling ve Dermabrazyon işlemlerini yaz aylarında kesinlikle yaptırmamalıyız.

Yaz aylarında dolgu yaptırılabilir mi?

Yaz aylarında dolgu yapılmasında bir problem yoktur. Nadir olarak alerjik reaksiyon görülebilir. Bu alerjik reaksiyon kışın da görülebilir. Asıl önemli olan dolgunun kim tarafından yapıldığıdır. Geçtiğimiz günlerde Türkiye’nin gündemini meşgul ettiği gibi hastane koşullarında ve doktor tarafından yapılmayan dolgular kötü sonuçlar ortaya çıkarabilir. Bunun için Estetik işlemlerinizin doktor tarafından yapılmasına dikkat etmeniz gerekir.

Kolajenin Önemi ve Yaşlanmanın Etkilerinden Bahseder misiniz?

Yaşlanmayla birlikte vücuttaki fizyoloji tümüyle değişir. Kolejen bozulur. Derinin elastikiyeti giderek azalır ve yüzde, karında ve göğüslerde sarkmalar başlar. Kolajen aslında bizim tamir dokumuzdur. Vücudumuzun çimentosudur. Kolajen yıkıldığında sarkmalar, şekil bozuklukları ortaya çıkar. Hatta kanserli hücrelerde dahi kolajen yıkımına rastlıyoruz. Piyasada kolajen üretimini artırdığını iddia eden ilaçlar gerçeği yansıtmıyor. Çünkü vücut kolajeni sentez eder. İlaçla alamazsınız. Dolgu için elde ettiğimiz kolajeni sığırlardan temin ediyoruz. Ve vücudumuzla tamamen uyumludur.  Gözaltı, göz kenarı, dudak kenarı ve dudaklarda dolgu malzemesi olarak kullanıyoruz. 

Peki Yaptırdığımız bir cerrahi müdahalenin ömrü ne kadar olur?

Yaşlanmayla birlikte kolajen dokusu azalmaya başladığında cilt de sarkmaya başlıyor. Biz de estetik ameliyatla o canlı organizmada 24 saatte gerçekleşen kimyasal reaksiyonları ve bu reaksiyonlardaki sapmaları durduramayız. Yani yaşlanma devam edecektir. Ama siz görüntü olarak 50 yaşından 35 yaşınıza inebilirsiniz. Ancak canlı organizma yine yaşlanmaya devam edecektir. Karın germe ameliyatından sonra karnınız kolay kolay sarkmaz. Göğüs dikleştirme ameliyatından ya da göğüs küçültme ameliyatından sonra göğüsleriniz eski haline kolay kolay gelmez. Liposuction ameliyatında da aynı etki söz konusudur. Yani ana sorun çözücü yöntemimiz plastik cerrahidir.  Estetik ameliyatının sağlık yönünden de faydaları vardır. Örneğin göğüs küçültme ameliyatıyla hem sırt ağrılarımızı ortandan kalkmasını sağlarız hem de göğüs altı terlemeleri, mantar enfeksiyonları ve kötü kokuların önüne geçmiş oluyoruz. Keza burun ameliyatı da sağlık açısından faydalıdır. 

Estetik ameliyatlar için en uygun yaş hangisidir? 

Göğüs ameliyatı belli bir yaşa ertelenmemeli. Eğer 15-20 sene ağır göğüsleri taşırsanız kamburluk bile oluşabilir. Belirli bir patolojik bozukluk oluşmadan yaptırılması daha önemlidir.  Yıllar içinde kemik erimesi oluşuyor. Tedbiri erken almakta fayda var. Göğüs dikleştirme ameliyatında da iyi bir sonuç almak istiyorsak cilt elastikiyetini kaybetmeden yaptırmalıyız. Elastikiyet iyice bozulduktan sonra elde edilecek sonuç ile hala elastikiyet varken ortaya çıkan sonuç ayrıdır. Elbette her zaman ameliyat öncesine göre daha güzel sonuçlar elde ederiz. Bu Plastik Cerrahinin ana kuralıdır. Ama tabii ki cilt elastikiyetini kaybetmeden yaptığımız ameliyatlar öncesine nazaran daha başarılı olur.

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Sumru AydınAvrasya HastanesiÖnce Vatan Gazetesi
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