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Tansiyonunu ve kolesterolünü en çok kadınlar ölçtürüyor

Türkiye'de geçen yıl tansiyon, kolesterol, kan şekeri ölçümlerinin de aralarında bulunduğu koruyucu sağlık hizmetlerinden en çok kadınlar yararlandı.

Tansiyonunu ve kolesterolünü en çok kadınlar ölçtürüyor

Türkiye'de geçen yıl tansiyon, kolesterol, kan şekeri ölçümlerinin de aralarında bulunduğu koruyucu sağlık hizmetlerinden en çok kadınlar yararlandı.

01 Haziran 2017 Perşembe 12:36
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Tansiyonunu ve kolesterolünü en çok kadınlar ölçtürüyor

ANKARA -  Türkiye'de geçen yıl tansiyon, kolesterol, kan şekeri ölçümlerinin de aralarında bulunduğu koruyucu sağlık hizmetlerinden en çok kadınlar yararlandı.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği verilere göre, 2016'da koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında 15 yaş üstü bireylerde en çok yüzde 48,6 ile tansiyon ölçümü gerçekleştirildi. Bunu yüzde 39,7 ile kan şekeri ölçümü, yüzde 36,7 ile kolesterol ölçümü, yüzde 11,4 ile gaita ile ilgili gizli kan testi takip etti. Kalın bağırsakların görüntülenmesi için kolonoskopi yaptıranların oranı da yüzde 2,5 olarak kayıtlara geçti.

Geçen yıl erişkin kadınların yüzde 55,9'u tansiyonunu ölçtürürken, erkeklerde bu oran yüzde 41,1 oldu.

Kolesterol, kan şekeri ölçümleri gibi diğer koruyucu sağlık hizmetlerinden de kadınların daha fazla yararlandığı görüldü. Buna göre kadınların yüzde 47,2'si kan şekeri ölçümü yaptırırken, bu oran erkeklerde yüzde 32 çıktı. Kolesterol ölçümü yaptıran kadınların oranı yüzde 43,8, erkeklerin oranı da yüzde 29,4 olarak tespit edildi.

Kadınların yüzde 13'ü gaita ile ilgili gizli kan testi, yüzde 2,8'i kolonoskopi yaptırdı. Erkeklerde ise gaita ile ilgili test yaptıranların oranı yüzde 9,8, kolonoskopi yaptıranlar yüzde 2,2 olarak belirlendi.

Yetişkinlerin yüzde 2,6'sı grip aşısı yaptırdı, bu oran erkeklerde yüzde 2,9, kadınlarda yüzde 2,4 olarak hesaplandı.

Erişkinler en çok bel ağrısı çekiyor

Geçen yıl 15 yaş ve üstü bireylerde en çok görülen hastalık yüzde 27,1 ile bel bölgesi problemleri oldu. Kadınların yüzde 32,8'inde, erkeklerin de yüzde 21,4'ünde bel ağrısı, bel fıtığı gibi sağlık sorunları tespit edildi.

Bel bölgesi problemlerini yüzde 18,1 ile boyun bölgesi problemleri, yüzde 15,8 ile hipertansiyon, yüzde 10,8 ile alerji, yüzde 9,1 ile şeker hastalığı izledi.

Erişkinlerin yüzde 7,8'inde astım görülürken, yüzde 7,3'ünde kronik obstrüktif akciğer hastalığı, yüzde 7,2'sinde depresyon belirlendi.

65 yaş ve üstü grubu bireylerin yüzde 5,6'sına ise alzheimer hastalığı teşhisi konuldu.

Anahtar Kelimeler:
TansiyonKan şekeriKolesterolKadınlar
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