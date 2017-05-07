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Tanısı konulup tedavi edilemiyor!
'TEMEL BELİRTİSİ BEL AĞRISI'
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Tanısı konulup tedavi edilemiyor!

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Başkanı Ömer Kuru açıklamalarda bulundu

Tanısı konulup tedavi edilemiyor!

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Başkanı Ömer Kuru açıklamalarda bulundu

07 Mayıs 2017 Pazar 15:08
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Tanısı konulup tedavi edilemiyor!

SALİH ÖZCAN

İSTANBUL- 7 Mayıs Dünya Ankilozan Spondilit Günü nedeniyle açıklama yapan OMÜ Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ömer Kuru, AS'in, leğen kemikleri ve omurgayı tutan kronik, iltihaplı bir romatizmal rahatsızlık oduğunu belirtti. 

Hastalığın ilerleyici olduğunu ve erken dönemde tanı konulup tedaviye başlanmadığında omurgada kamburluk ve sakatlıkla sonuçlanabileceğini kaydeden Prof. Dr. Kuru şöyle dedi:

"AS'de ölüm riski normal popülasyona yani hasta olmayanlara göre 1.5- 4 misli daha fazladır. Hastalık ağrı ve deformitelerle seyrettiği için vakaların üçte birinde de işgücü kayıpları meydana gelmektedir. Ülkemizde bulunma sıklığı binde 5'tir. Yani kabaca her 200 kişiden birinde bu hastalık görülmektedir. Erkeklerde kadınlara nazaran 3 misli daha fazla görülmektedir. Ankilozan Spondilit hastalığının kesin sebebi bilinmemektedir."

'TEMEL BELİRTİSİ BEL AĞRISI'

Hastalığın temel belirtisinin bel ağrısı olduğunu dile getiren Prof. Dr. Kuru açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Bel ağrıları toplumda çok yaygın ve çok farklı sebeplere bağlı olarak görüldüğü için ASli hastalardaki bel ağrısının diğer nedenlere bağlı bel ağrılarından ayırt edilmeleri çok önem taşır. Yapılan bir çalışmada AS hastalarının üçte birine yanlışlıkla bel fıtığı tanısı konulduğu ve bunların yüzde 7sinin ameliyat edildiği bildirilmiştir. Şayet bir hastada 40 yaşından önce başlayan, sinsi başlangıçlı olan, üç aydan uzun süren, istirahatle düzelmeyip, egzersizle azalan bir bel ağrısı varsa hekimin aklına mutlaka AS hastalığı gelmelidir. Erken tanı alan hastaların yüzde 50 sinden fazlasında klinik şifa mümkündür."

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Başkanı Ömer KuruAS. 7 Mayıs Dünya Ankilozan SpondilitOncevatan
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