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'Süt tüketimi artmalı'

SETBİR Yönetim Kurulu Başkanı Tezel, dünyada kişi başı yıllık 300 litre süt, 11 kilogram et tüketildiğini, Türkiye'de ise bu rakamların sütte 220 litre, ette ise 15 kilogram olduğunu belirtti.

'Süt tüketimi artmalı'

SETBİR Yönetim Kurulu Başkanı Tezel, dünyada kişi başı yıllık 300 litre süt, 11 kilogram et tüketildiğini, Türkiye'de ise bu rakamların sütte 220 litre, ette ise 15 kilogram olduğunu belirtti.

04 Ocak 2018 Perşembe 14:03
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'Süt tüketimi artmalı'

BURSA -  Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (SETBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Tezel, dünyada kişi başı yıllık 300 litre süt11 kilogram et tüketildiğini, Türkiye'de ise bu rakamların sütte 220 litre, ette ise 15 kilogram olduğunu belirtti. 

Tezel, yaptığı açıklamada, SETBİR olarak yeni yıla, yeni umutlarla girdiklerini söyledi.

Geçen yılı 18,5 milyon ton süt, yaklaşık 1 milyon ton et üretimiyle bitirdiklerini kaydeden Tezel, "Öyle ümit ediyoruz ki 2018 yılı gerek sektörün gerekse Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının bu üretimin üzerinde bir üretime hazırlıklı girmesiyle daha ümitli bir yıl olacak." dedi.

"Hayvansal proteinden zengin beslenme anlayışı ile beslenmeliyiz"

Tezel, yeni yılda sektörde gelmeleri gereken belli noktaların, aşmaları gereken birtakım engellerin olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bugün Türkiye'de henüz yılda 220 litre kişi başı süt tüketiyoruz. Bu, dünya ortalamasında 300 litrelerde. Aradaki açığı kapatmalıyız. Bununla birlikte et tüketimi de dünyada 11 kilogram, ABD'de 80 kilogram, Avrupa Birliği'nde (AB) ortalama 45 kilogram kırmızı et tüketimi varken, biz maalesef hala 15 kilogramlardayız. Bu açıkları, hayvansal protein ihtiyacımızı kapatıyor olmamız lazım. Daha az hastane, daha uzun emeklilik ömrü için bu elzem. Türkiye nüfusu bugün için genç bir nüfus. Ortalama yaşımız 31. Ancak çalışan nüfusumuz, 15 yaş ve 64 yaş arasında. Bu da yaklaşık olarak yüzde 68. Ekmek kazanan, ülkeye bakan bu nüfusu korumamız lazım. Bu ülkenin çocuklarını geleceğe sağlıklı nesiller olarak yetiştirebilmemiz için mutlaka hayvansal proteinden yana zengin bir beslenme anlayışı ile besliyor olmamız lazım. Bunun için de daha çok süt ve daha çok et tüketmeliyiz." 

"Türkiye'de süt sıkıntısı yok"

Türkiye'de süt sıkıntısı yaşandığına dair söylentilere değinen Tezel, "Çok şükür ki Türkiye'de süt sıkıntısı yok." ifadesini kullandı.

Tezel, dünyada 800 milyon ton, AB'de 165 milyon ton, Türkiye'de ise 18,5 milyon ton süt üretimi olduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Yani dünyanın yüzde 2,3'ü, AB'nin yüzde 11'i kadar üretimimiz söz konusu. Yani iyi bir noktadayız. Ancak bizim temel problemimiz kayıt dışını halledebilirsek ve istenilen şekilde tüketicimize süt ürünlerini işleyerek ulaştırabilirsek biz bu açığı kapatırız. Elbetteki hiçbir zaman süt gibi temel bir besin maddesine 'yeterli' dememeliyiz. Daha çok daha çok artırmalıyız. Bakanlığımızın çok ciddi bir vizyonu var ve bunun peşindeyiz hep beraber gerek kamu gerek sektör. 2023'te 23 milyon ton hedefimiz var, bunun peşinde koşuyoruz hepimiz. Tabii ki Türkiye'nin artan nüfusu içinde daima süt ve et üretimimizi artırıyor olmamız gerekiyor."

AA

Anahtar Kelimeler:
Süt TüketimiSETBİR
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