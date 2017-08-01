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'Süt içemeyenler maden suyu tüketsin' önerisi

Prof. Dr. Çopur, "Sütte bulunan ve 'süt şekeri' denilen laktozun tam olarak sindirilmemesi durumu olan laktoz intoleransı nedeniyle süt içemeyen çocuklar ve yetişkinler, kalsiyum ihtiyacını maden suyundan karşılayabilir." dedi.

'Süt içemeyenler maden suyu tüketsin' önerisi

Prof. Dr. Çopur, "Sütte bulunan ve 'süt şekeri' denilen laktozun tam olarak sindirilmemesi durumu olan laktoz intoleransı nedeniyle süt içemeyen çocuklar ve yetişkinler, kalsiyum ihtiyacını maden suyundan karşılayabilir." dedi.

01 Ağustos 2017 Salı 11:14
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'Süt içemeyenler maden suyu tüketsin' önerisi

BURSA -  Uludağ Üniversitesi (UÜ) Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ömer Utku Çopur, laktoz intoleransı nedeniyle süt içemeyen çocukların ve yetişkinlerin, kalsiyum ihtiyacını maden suyundan karşılayabileceğini söyledi.

Çopur, yaptığı açıklamada, kalsiyum mineralinin insan vücudunda özellikle kemik, diş, kas ve kalp sağlığı için son derece önemli olduğunu vurguladı.

Kalsiyumun en önemli kaynağının süt ve süt ürünleri olduğunu ancak bazı kişilerin çeşitli nedenlerle bunları tüketemediklerini belirten Çopur, kalsiyum eksikliğinin kemik ve diş sağlığında bozulmalara, kaslarda zayıflamaya yol açabileceğini aktardı.

Çopur, bu noktada maden suyunun iyi bir seçenek olduğuna işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Sütte bulunan ve 'süt şekeri' denilen laktozun tam olarak sindirilmemesi durumu olan laktoz intoleransı nedeniyle süt içemeyen çocuklar ve yetişkinler, kalsiyum ihtiyacını maden suyundan karşılayabilir. Özellikle gelişme çağındaki çocukların günlük iki bardak maden suyu tüketmesi hem kemik sağlıkları açısından hem de ihtiyaç duydukları günlük kalsiyum miktarının karşılanması bakımından son derece önemlidir. Ayrıca maden suları yağ, karbonhidrat ve kolesterol de içermediğinden, kilo almadan kalsiyum ihtiyacını karşılamak isteyenler için çok iyi bir seçenek de sunuyor.''

- "Boyun daha fazla uzamasına da faydası olur"

Maden suyunun kalsiyum açısından sütten daha zengin olduğunu aktaran Çopur, şöyle devam etti:

''Maden suyu kalsiyum bakımından çok zengin olması nedeniyle sütün iyi bir alternatifi. İki bardak maden suyundaki kalsiyum miktarı, 1 bardak sütten 50 miligram daha fazla. Bu noktada özellikle gelişme çağındaki çocukların günde 2 bardak maden suyu tüketmesi hem vücudun ihtiyaç duyduğu mineralleri karşılaması bakımından hem de kalsiyum eksikliğinin giderilmesi bakımından yararlı olacağından kişinin genetik yapısının dışında boyunun daha fazla uzamasına faydasının olacağını da söyleyebiliriz.''

- "Maden suyu doğal, soda yapaydır''

Çopur, tüketim sırasında soda ile maden suyunun karıştırılmaması gerektiğine de değinerek, şu bilgileri verdi:

''Maden suları yer altından çıkan ve içeriğinde kalsiyum, magnezyum, florür, iyodür, sodyum, potasyum, sülfat ve demir gibi mineralleri barındıran doğal sular. Buna karşın yapay soda ise sulara sodyum bikarbonat eklemek suretiyle, tekniğine göre hazırlanan karbondioksit ile gazlandırılmış ürünü ifade eder. Yaklaşık olarak 70'den fazla mineral içeren maden suyu, doğal ve mineralli su olduğu için cildi gençleştirir, vücuttaki asit ve baz dengesini sağlar, kadınlarda selüliti engeller, kalp, kas ve sinir sisteminin daha sağlıklı çalışmasını sağlar.''

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SütMaden SuyuTüketmek
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