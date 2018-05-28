SU İÇİN, SAĞLIKLI ORUÇ TUTUN! 

HABER: Sumru Aydın

Ramazan Ayında Su Tüketimimiz Nasıl olmalı?

Ramazan ayında sıvı tüketiminin az olmasına bağlı gelişebilecek kabızlık için iftar sonrası bol posalı ara öğünler yapılmalıdır. Kuru meyveler, kabuklu mevsim meyveleri ve Ramazan sofralarının olmazsa olması hurma tercih edilebilir. Taze sıkılmış meyve suyu, soda, ayran ve su sıvı ihtiyacımızı karşılamak adına önemli yer tutar

İftar ve sahur arasında 2.5-3 litre su tüketilmeli ve 1-2 ara öğün yapılmalıdır. İftar sonrası ara öğün seçenekleri arasında 1 porsiyon meyve, 2-3 adet ceviz içi, 1 su bardağı süt veya yoğurt, 1 porsiyon sütlü tatlı ve meyve bulunabilir

Ramazan Ayında Hangi Sağlık Kurallarına Uymalıyız?

Ramazan Ayı boyunca oruç tutanların mutlaka kulak ardı etmemesi gereken tavsiyelerimizi aşağıdaki gibi özetleyebiliriz:

-Sakın gece yatarken niyet edip uyumayın, mutlaka sahura kalkın.

-İftarda midenizi çok doldurup tüm gün yemeniz gerekenleri tek bir öğüne sığdırmayın.

-Bol su içmeyi unutmayın.

-Tatlı tercihlerinizi sütlü tatlı olarak yapın.

-Meyve ve sebze tüketiminizi artırın.

-Haftada iki kez sütlü tatlı tüketip diğer günlerde meyve veya kuru meyveyi tatlı olarak

kullanın.

-İftardan 1- 2 saat sonra hafif yürüyüş yapmaya çalışın.

-İftariyelikler genelde yüksek yağ içerir, bu sebeple her gün tek bir seçim yapın. Örneğin

bir gün tereyağı - bal diğer gün 2-3 dilim sucuk sonraki gün peynir-zeytin gibi.

-Yemeklerin suyunu tüketmemeye çalışın bu şekilde daha az yağ almış olursunuz.

-Yavaş yemeye çalışın ve mutlaka iyi çiğneyin.

-Sıvı ihtiyacını karşılamak için az şekerli komposto veya şeker yerine bal ilave edilmiş

soğuk içecekler tercih edin.

İftarda Hazımsızlığa Karşı Izgara Tercih edin ve Yiyecekleri Hızlı Yemekten Kaçının!

Ramazan ayında tüketilen besinlerin pişirilme yöntemlerine de dikkat edilmesi gerekiyor. Çok yağlı ve kızartma usulü ile pişirilmiş yiyecekler yerine ızgara, fırında, haşlama veya buğulama yöntemleri ile pişirilmiş yiyeceklerin tercih edilmeli. Ayrıca iftara başlarken hızlı yemekten kaçınmalı, yiyecekler yavaş ve iyi çiğneyerek tüketilmelidir. Bu uygulamalar iftarda en çok karşılaşılan sorun olan hazımsızlığın da ortadan kaldırıyor.

“İftar Sonrası Yürüyüş Yapın ve Su Kaybına Dikkat edin!"

Sağlıklı kalmak ve kilo almamak için porsiyon kontrolü ve iftardan 2-3 saat sonra yapılacak yürüyüş çok önemli. Yürüyüş hafif tempolu olmalı. Uzun süren açlık sonrasında yenen yemekten sonra yapacağınız egzersiz kalbi yormamalı.

Ramazan ayında yaklaşık 15 ila 17 saatlik açlık ve susuzluk sonrası metabolizma yavaşlar. Vücudun kendini korumaya alması ve çok daha az sıvı tüketiyor olması sebebiyle kilo verme durumu sıvı kaybından ileri gelir. Yağ dokusu kaybı olmadığı için kilo veriyor olduğumuzu zannederiz. Halbuki bu durum geçici ve yanıltıcıdır. Toplumsal alışkanlıklar arasında önemli bir yere sahip olan çayın iftardan bir saat sonra, tatlıların ise 2-3 saat sonra tüketilmesini tavsiye ediyoruz.

Örnek Sahur Menüleri:

Örnek Menü 1: 1 adet haşlama yumurta, 2 dilim az tuzlu peynirli 2 dilim tahıllı ekmekle hazırlanmış tost

+ 1 bardak toz tarçınlı süt + 2 tam ceviz + 3 kuru kayısı + domates-salatalık-mevsim

Yeşillikleri + su

Örnek Menü 2: 1 kepçe karabuğdaylı yoğurt çorba + 2 yemek kaşığı lor peynirli mevsim salata + 1 adet tahılı galeta + 1 porsiyon taze meyve 4 10 çiğ badem + 1 bardak ayran

Örnek İftar Menüsü:

1 bardak ballı ılık su + 1 adet kuru hurma + 1 kepçe çorba + avuç içi

kadar pide/1 dilim tam buğday ekmek

ARA (20-25 dk)

120 gr (4 köfte kadar) ızgara/haşlama et-tavuk-balık

2. 4-5 yemek kaşığı yoğurtlu sebze yemeği (patlıcan/biber/semizotu) + avuç içi

kadar pide/1 dilim tam buğday ekmek / 3 yemek kaşığı bulgur pilavı + mevsim

Salata (1 yemek kaşığı az yağlı + bol limonlu)

İşte Size Fit Pekmezli Şeftali Tatlısı Tarifi!!

1 orta boy şeftaliyi ortadan 2’ ye bölüyoruz

Ortasına 1 yemek kaşığı pekmez döküyoruz önceden ısıtılmış fırında 4-5 dk kadar pişiriyoruz üzerine 1 top light dondurma koyuyoruz

Afiyet olsun, formda tutsun..