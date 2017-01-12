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Stres kalp hastalıkları riskini artırıyor

Amerikalı bilim adamları, yüksek stres seviyesinin kalp hastalıklarına yakalanma riskini artırdığını ortaya koydu.

Stres kalp hastalıkları riskini artırıyor

Amerikalı bilim adamları, yüksek stres seviyesinin kalp hastalıklarına yakalanma riskini artırdığını ortaya koydu.

12 Ocak 2017 Perşembe 15:32
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Stres kalp hastalıkları riskini artırıyor

ANKARA

Amerikalı bilim adamları, yüksek stres seviyesinin kalp hastalıklarına yakalanma riskini artırdığını ortaya koydu.

Sonuçları Lancet dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, beynin korku ve endişe gibi duyguları yöneten kısmı amigdaladaki yüksek aktivite, kalp damar hastalıklarını tetiklemede en az sigara ve tansiyon kadar önemli bir faktör olabilir.

Harvard Tıp Fakültesinden bir ekip, iki farklı araştırmanın bulgularını değerlendirdi.

İlk araştırmada 293 hastanın beyni, kemik iliği, dalağı ile atar damarları tarandı ve hastalar 4 yıl boyunca izlendi. Bu süreçte, amigdala aktiviteleri daha yüksek olan 22 hastanın, kalp damar hastalıklarına yakalandıkları görüldü.

Az sayıda katılımcıyla yapılan araştırmanın stres ve vücuttaki inflamasyon arasındaki ilişki incelendi. Bu araştırmada da 13 kişiden stres seviyelerinin yüksek olanların, amigdala aktivitelerinin de en üst düzeyde olduğu, kanda ve atar damarlarında inflamasyon izine daha fazla rastlandığı gözlendi.

Harvard Tıp Fakültesinde görevli bilim adamı Ahmed Tawakol, araştırmanın sonuçlarının stresin kalp damar hastalıklarına nasıl yol açtığının anlaşılması konusunda eşsiz bir bakış açısı sunduğunu söyledi.

Tawakol, "Kronik stres, diğer başlıca kalp damar hastalıkları risk faktörleri gibi düzenli olarak izlenerek uygun şekilde yönetilerek tedavi edilebilir." değerlendirmesinde bulundu.

AA

Anahtar Kelimeler:
StresKalp HastalıklarıRisk
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