Haber: Sumru AYDIN



Probiyotikler: Sağlığımızın her köşesine yer edinmiş probiyotikler, bu alanda da etkisini gösteriyor! Çalışmalar, probiyotiklerin soğuk algınlığına yakalanma riskini azalttığını, bu hastalığa yakalananlarda da ağrı, ateş gibi etkilerini hafiflettiğini söylüyor. Ayrıca American Academy of Pediatrics’in yaptığı bir araştırma da çocuklarda 6 ay boyunca düzenli kullanılan probiyotiğin, soğuk algınlığına yakalanma ve bu hastalıklardaki ateş, öksürme insidansının düştüğünü söylemektedir.





Kişniş: Vücudundaki toksinleri temizleme özelliğine sahip olan kişnişin, antimikrobiyal özelliği sayesinde ateş düşürücü etkiye sahip olduğunu biliyor muydun? Internatıonal Journal Of Pharmacy & Lıfe Sciences’ta yayınlanan çalışmaya göre özellikle viral hastalıklarda oluşan ateşi azaltmada kişniş yardımcı etkiye sahip.





Karabiber: Hasta olduğunda annesinin elinden bal içerisine dökülen karabiberli karışımdan kim yemedi ki? Şimdi sorsanız annelere nasıl olduğunu bilmese de, bir şekilde yararlıdır her şeye.. 2012 yılında ISRN Pharmacology araştırmasına göre karabiber ateş düşürücüler arasında ilk sırlarda. Ayrıca 2014 yılında Med Aromat Plants’teki derleme de karabiberin ateş düşürücü ve ağrı kesici etkisi olduğunu söylüyor.





Kekik: 2012 yılında yapılan bir araştırma kekiğin ateş düşürücü etkisi olduğunu söylüyor. Çalışmaya göre kekik bu özelliğini ağrı kesici ve anti-inflamatuvar etkisi sayesinde göstermektedir. Sen de baharatlar listende kekiği ihmal etmeyerek bu özelliğinden faydalanmaya ne dersin?





Zencefil: Taze zencefil içerisinde bulunan “gingerol” adlı bileşen ağrı kesici ve öksürük kesici etkisiyle hastalık dönemlerini minimum atlatmanı sağlayacak en önemli bitkilerden bir tanesi! Aynı şekilde içindeki bu bileşen ateş düşürücü etki de taşıyor! 2014 yılında Asian Scientific Journal’da yapılan bir çalışma da zencefilin, neredeyse ağrı kesici-ateş düşürücü(parasetamol) etkiye sahip olan ilaçlar kadar etki gösterebileceğini söylüyor.







Güçlü Bağışıklık Sistemi Güçlü Metabolizma: Ekinezya

Kış hastalıklarının en savaşçısı bitkisi; Ekinezya ile tüm hastalıkları kapı dışarı edin. Güçlü bir bağışıklılık sistemi güçlü metabolizma demektir. Son yıllarda yapılan çalışmalara göre bağışıklılık dostu ekinezya bitkisi; hem soğuk algınlığına yol açan virüsleri hem de virüslerin yol açtığı iltihap etkenlerinin miktarını kontrol ederek sizi soğuk kış hastalıklarına karşı koruyor. Sen ekinezya çayını şifayla yudumlarken o seni kışın tüm olumsuzluklarına karşı korusun.





Yeme alışkalıklarınızı Değiştirin, Hastalıklardan Korunun!

Yemekleri iyi çiğneyin, hızlı tüketmeyin!

Yemek süresi normalden çok daha uzun süreceğinden ve daha fazla masada kalacağınızdan yemek yeme hızına daha fazla özen göstermeniz gerekir. Yemekleri yavaş ve iyi çiğneyin. Lokmalarınız arasında çatal, kaşık ve bıçağınızı mutlaka masaya bırakın, yemeğe sık sık ara verin. Böylece tüketim miktarını da azaltmış olacaksınız.

Rafine besin tüketimi azaltın!

Rafine gıdaların aşırı tüketimi ciddi kilo artışını tetiklemektedir. Aslında rafine gıdalar en iyi şekilde “ne doğal üründen var olmuş nede normal görünümüne benzemeyen gıda olarak tanımlanabilir.” Kilo kaybının devamını sağlamak için bu ürünlerin tüketimini minimuma indirmeliyiz. Ekmek, patates, patates cipsi, çok pişmiş etler, işlenmiş besinler, rafine gıdalara örnek gösterilebilir.

Egzersize başlayın!

Kilo kaybınız için tıpkı bir alet gibi metabolizmanızı yükseltmek adına egzersizinizi gözden geçirin. Çalışmalar egzersiz şiddetini arttırmaktan ziyade egzersiz süresini arttırmanın daha yararlı olacağını göstermiştir. Bununla birlikte boş mideyle egzersiz yapmamalısınız. Bu kas kaybına sebep olacaktır.

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