Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
Kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gazete Sayfaları Resmi İlanlar Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BIST
81522
ALTIN
145.616
DOLAR
3.7676
STERLIN
4.5425
EURO
3.9904
Fenerbahçe'nin kalesi düştü
SON DAKİKA
17 sezon öncesini tekrarladı
Türkiye'nin bilişim altyapısı millileşiyor
SON DAKİKA
"Yeni iş alanları açılacak"
Soğuk hava yüz felci riskini artırıyor
SON DAKİKA
"Hastalık, ortalama 4-6 hafta içinde...
Bu koleksiyon palmiyelerden
SON DAKİKA
Botanik bahçesinde 36 türden 101...
Şehit Uzman Çavuş Kaya son yolculuğuna uğurlandı
SON DAKİKA
Jandarma Uzman Çavuş Samet Kaya,...

Soğuk hava yüz felci riskini artırıyor

Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Önal, "Soğuk hava, öncelikli yüz felcinin nedeni olarak bilinmektedir. Ancak her türlü hava koşulunda da görülebilir." dedi.

Soğuk hava yüz felci riskini artırıyor

Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Önal, "Soğuk hava, öncelikli yüz felcinin nedeni olarak bilinmektedir. Ancak her türlü hava koşulunda da görülebilir." dedi.

16 Ocak 2017 Pazartesi 09:11
23 Okunma
Soğuk hava yüz felci riskini artırıyor

ANKARA

Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Zülküf Önal, "Soğuk hava, öncelikli yüz felcinin nedeni olarak bilinmektedir. Ancak her türlü hava koşulunda da görülebilir. Temelde Tip1Herpes virüs enfeksiyonunun sonucunda geliştiği bilinmekle beraber, bu enfeksiyonun ortaya çıkışının nedeni de tam olarak bilinmemektedir." dedi.

Önal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yüz felcinin aniden ortaya çıkan, tek taraflı olarak yüzdeki mimik kaslarının çalışmamasıyla gözlenen klinik tablo olduğunu söyledi.

Görülme sıklığının erkek ve kadınlarda benzer olduğunu, ancak gençlerde ve orta yaşlarda daha sık karşılaşıldığını anlatan Önal, soğuk havalarda yüz felci sıklığının arttığını vurguladı. Önal, hastalığın gelişiminde viral enfeksiyonlar, damar bozuklukları ve bazı bağırsak hastalıklarının etkili olduğunu ifade etti.

"Hastalık, ortalama 4-6 hafta içinde düzelir"

Mevsimsel ve meteorolojik değişikliklerin yanı sıra hava ısısı, nem oranı ve basınç değişikliklerinin yüz felcini tetiklediğine işaret eden Önal, "Yüz felci, yılda yüz bin kişinin yaklaşık 25'inde görülüyor." dedi.

Prof. Dr. Önal, şöyle devam etti:

"Soğuk hava, öncelikli yüz felcinin nedeni olarak bilinmektedir. Ancak her türlü hava koşulunda da görülebilir. Temelde Tip1Herpes virüs enfeksiyonunun sonucunda geliştiği bilinmekle beraber, bu enfeksiyonun ortaya çıkışının nedeni de tam olarak bilinmemektedir.

Rahatsızlığın iyileşmesi sinirde olan harabiyetle bağlıdır. Hafif hasar bulunuyorsa birkaç gün gibi kısa sürede iyileşebilir. Daha ağır olan hasarlarda iyileşme birkaç aya kadar uzayabilir. İyileşme 15 günle 18 ay arasında sürebilir. İyileşmeden sonra felcin yüzde 5-15 oranında tekrarlama riski olabilir. Bu durum, kişideki risk faktörlerine ve hastalıklara bağlı olarak değişebilir. Ortalama 4-6 hafta içinde düzelir."

Yüz felci tedavisinin nöroloji uzmanları tarafından yapıldığını belirten Önal, gerektiğinde kulak-burun-boğaz, fizik tedavi ve rehabilitasyon ile plastik cerrahi uzmanlarından destek alınabildiğini söyledi.

Önal, tedavi için hastanın öncelikli olarak soğuktan korunmasının şart olduğunu, önerilen tedaviyle birlikte hastanın kas zayıflamasını engellemek için egzersiz ve sıcak masaj yapması gerektiğini bildirdi.

AA

Son Güncelleme: 16.01.2017 12:34
Anahtar Kelimeler:
SoğukYüz Felciönal
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye'nin ilk şehir hastanesi hasta kabulüne başlıyor
Türkiye'nin ilk şehir hastanesi hasta kabulüne başlıyor
Turşu gribe kafa tutuyor
Turşu gribe kafa tutuyor
Kanın hayat veren 'zorlu yolculuğu'
Kanın hayat veren 'zorlu yolculuğu'
Stres kalp hastalıkları riskini artırıyor
Stres kalp hastalıkları riskini artırıyor
'Her yıl 2 bin kişi organ yetmezliğinden yaşamını yitiriyor'
'Her yıl 2 bin kişi organ yetmezliğinden yaşamını yitiriyor'
Soğuk havalarda bağışıklığınızı güçlendirin!
Soğuk havalarda bağışıklığınızı güçlendirin!
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ