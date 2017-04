SMA hastası minik Ömer tedavi için yardım bekliyor

SAKARYA

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde SMA (Spinal Müsküler Atrofi) hastası 5 yaşındaki Ömer Asaf Arslan'ın tedavisi için yardım kampanyası başlatıldı.

Güldibi Mahallesi'nde oturan Derya ve Süleyman Arslan çifti, çocukları Ömer Asaf'ın, 6 aylıkken hareketlerinde yavaşlık fark edince hastaneye gitti.

Doktorlar tarafından, "Tip1 Spinal Müsküler Atrofi (SMA) - Gevşek Bebek Sendromu" teşhisi konulan Ömer Asaf, 5 yıldır solunum cihazına bağlı yaşıyor.

Küçük Ömer Asaf'ın ailesi, hastalığın tedavisi için gerekli olan 561 bin doların karşılanması için Sapanca Kaymakamlığı ve Sakarya Valiliğinden izin alarak yardım kampanyası başlattı.

Ömer Asaf'ın annesi Derya Arslan, "Oğlumun durumunu gördükçe üzüntümüz katlanarak artıyor. Tüm vatandaşlardan yardım bekliyoruz. Allah kimseyi sağlıkla imtihan etmesin böyle bir şeyi kimsenin başına vermesin." dedi.

Sakarya Valiliği izniyle Ömer Asaf Arslan'ın tedavisi için açılan hesap numaraları ise şöyle: "TL Hesap No: TR89 0001 2009 5880 0001 0146 47", "Euro Hesap No: TR64 0001 2009 5880 0035 0005 99", "USD Hesap No: TR08 0001 2009 5880 0023 0009 61"