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Şizofreni hastaları, bahar şenliğinde eğlendi

Sakarya Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezi'nde tedavi gören şizofreni hastalarının oluşturduğu koro, çeşitli şarkılar seslendirdi

Şizofreni hastaları, bahar şenliğinde eğlendi

Sakarya Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezi'nde tedavi gören şizofreni hastalarının oluşturduğu koro, çeşitli şarkılar seslendirdi

17 Mayıs 2012 Perşembe 15:41
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Şizofreni hastaları, bahar şenliğinde eğlendi

SAKARYA - Sakarya Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezi'nde tedavi gören şizofreni hastalarının oluşturduğu koro, çeşitli şarkılar seslendirdi.
Yazlık Mahallesi'ndeki sağlık merkezinde düzenlenen bahar şenliğinde, şizofreni hastaları hünerlerini sergiledi. 20 kişiden oluşan koro, Türk Halk Müziği ve aralarında Barış Manço ve Zeki Müren'in söylediği şarkıların da yer aldığı parçaları seslendirdi.
Koronun söylediği şarkılara Sakarya Valisi Mustafa Büyük, Sakarya Emniyet Müdürü Mustafa Aktaş ve yakınları da eşlik etti.
Vali Büyük, şizofreni hastaları ve sağlık merkezi çalışanları arasında düzenlenen satranç, masa tenisi ve tavla turnuvalarında dereceye girenlere kupalarını verdi. Şizofreni hastaları, sağlık merkezinin bahçesinde açılan sergide takı, yağlı boya, kara kalem çalışması ile el işi ürünlerini davetlilerin beğenisine sundu.
Şenlikte konuşan Sakarya Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezi'nde görevli Psikiyatr Meltem İlter, bir yıldır hizmet veren merkezde 250 kayıtlı hasta olduğunu söyledi.
İlter, toplumda birçok insanın şizofreniyle ilgili yanlış bilgiye sahip olduğunu belirterek, şöyle devam etti:
''İnsanlar şizofreninin tedavi olmayan bir hastalık olduğunu zannediyor ama şizofreni tedavi edilebilir. Birçok insan şizofreni hastalarının saldırgan, suç işleyen insanlar olduğuna inanır. Şizofreni hastaları, yalnızca hastalıklarının en şiddetli döneminde taşkınlık sergileyebilirler. Bu oran, toplumdaki suç oranından da yüksek değildir. Birçok insan şizofreni hastalarının çalışamayacağına, iş yapamayacağına inanır. Oysa imkan olursa bu kişiler üretken olabilirler ve burada bunu hep birlikte görüyoruz.''
Şenlik, halk oyunları ve çeşitli etkiliklerle sona erdi.

AA

Son Güncelleme: 17.05.2012 07:42
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Şizofreni HastalarıBahar şenliğinde Eğlendi
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