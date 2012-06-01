Siyah çikolatanın bir faydası daha

SYDNEY - Melbourne'deki Monash Üniversitesi'nde 2 bin 13 kişi üzerinde yapılan ve British Medical Journal'de yayımlanan araştırma, yoğun kakao içeren

nın belirgin etkilerini ortaya koydu.



Araştırmaya göre, günde en az yüzde 70 kakao içeren 100 gram çikolatayı 10 yıl boyunca tüketmenin, 10 bin kişide 70 ölümcül ve 15 ölümcül olmayan kalp vakasını engellediği ortaya çıktı.

Araştırma ekibinin başındaki Ella Zomer, elde ettikleri sonuçların, kalp ve damar hastalığı riski yüksek olan kişilerde siyah çikolatanın, ilaç tedavilerini tamamlayıcı ya da alternatif olabileceğini gösterdiğini belirtti. Çikolata; stres ile kalp-damar, kanser ve bazı kronik hastalıkların riskini azaltan kuvvetli anti-oksidan "polifenol" açısından zengin bir gıda maddesi olarak göze çarpıyor.