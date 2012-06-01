Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
162.935
DOLAR
3.8441
STERLİN
5.3425
EURO
4.7351
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Siyah çikolatanın bir faydası daha

Avustralya'da yapılan bir araştırma, düzenli siyah çikolata tüketiminin enfarktüsün önlenmesindeki yararlarını doğruladı

Siyah çikolatanın bir faydası daha

Avustralya'da yapılan bir araştırma, düzenli siyah çikolata tüketiminin enfarktüsün önlenmesindeki yararlarını doğruladı

01 Haziran 2012 Cuma 14:29
2513 Okunma
Siyah çikolatanın bir faydası daha
SYDNEY - Melbourne'deki Monash Üniversitesi'nde 2 bin 13 kişi üzerinde yapılan ve British Medical Journal'de yayımlanan araştırma, yoğun kakao içeren çikolatanın belirgin etkilerini ortaya koydu.

Araştırmaya göre, günde en az yüzde 70 kakao içeren 100 gram çikolatayı 10 yıl boyunca tüketmenin, 10 bin kişide 70 ölümcül ve 15 ölümcül olmayan kalp vakasını engellediği ortaya çıktı.
Araştırma ekibinin başındaki Ella Zomer, elde ettikleri sonuçların, kalp ve damar hastalığı riski yüksek olan kişilerde siyah çikolatanın, ilaç tedavilerini tamamlayıcı ya da alternatif olabileceğini gösterdiğini belirtti. Çikolata; stres ile kalp-damar, kanser ve bazı kronik hastalıkların riskini azaltan kuvvetli anti-oksidan "polifenol" açısından zengin bir gıda maddesi olarak göze çarpıyor.

AA

Son Güncelleme: 01.06.2012 06:31
Anahtar Kelimeler:
Siyah çikolata
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bol su tüketmek, böbrek taşı oluşumunu engelliyor
Bol su tüketmek, böbrek taşı oluşumunu engelliyor
'İlaçlı stentte dışa bağımlılığı azaltacağız'
'İlaçlı stentte dışa bağımlılığı azaltacağız'
KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNE KARŞI “VÜCUDU EĞİTEREK” MÜDAHALE
KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNE KARŞI “VÜCUDU EĞİTEREK” MÜDAHALE
'Probiyotik kullanımı hekim kontrolünde olmalı'
'Probiyotik kullanımı hekim kontrolünde olmalı'
'Sevgin İliklerime İşlesin'
'Sevgin İliklerime İşlesin'
Oyun bağımlıları toplumsal yaşamdan uzaklaşıyor
Oyun bağımlıları toplumsal yaşamdan uzaklaşıyor
'Geleneksel tıp' uzmanları Türkiye'de buluşacak
'Geleneksel tıp' uzmanları Türkiye'de buluşacak
Kanser tedavisinde DNA nanorobotları devrede
Kanser tedavisinde DNA nanorobotları devrede
Suriyeli hastaya yeni topuk yapıldı
Suriyeli hastaya yeni topuk yapıldı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ