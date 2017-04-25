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'Sıtma 429 bin can aldı'

Sağlık Bakanlığı Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, dünya genelinde 212 milyon kişi sıtma hastalığına yakalanırken, bu kişilerden 429 bini hayatını hayatını kaybettiği açıklandı.

'Sıtma 429 bin can aldı'

Sağlık Bakanlığı Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, dünya genelinde 212 milyon kişi sıtma hastalığına yakalanırken, bu kişilerden 429 bini hayatını hayatını kaybettiği açıklandı.

25 Nisan 2017 Salı 12:43
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'Sıtma 429 bin can aldı'

Sağlık Bakanlığı Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verileri, dünya genelinde 212 milyon kişinin sıtma hastalığına yakalandığını, bu kişilerden 429 bininin ise hastalık nedeniyle hayatını kaybettiğini ortaya çıkardı.

Yaygın olarak Afrika kıtasındaki 91 ülkede görülen, bir enfeksiyon hastalığı olan sıtma hakkında farkındalık oluşturmak için 2007 yılında Dünya Sağlık Asamblesine üye devletlerce 25 Nisan, "Dünya Sıtma Günü" olarak belirlendi.

Sağlık Bakanlığı DSÖ verilerinden derlenen bilgiye göre, 2015 yılında yüzde 90'ı Afrika bölgesi ülkelerinde olmak üzere, dünya genelinde 212 milyon kişi sıtma hastalığına yakalanıyor ve bu kişilerden 429 bini hayatını kaybediyor.

Sıtma dünyada önemli bir halk sağlığı sorunu olmaya devam etse de DSÖ Avrupa Bölge Ofisine bağlı ülkelerde, 2000'li yılların başından itibaren vaka sayılarında ciddi düşüşler izlenmeye başladı.

Sıtma Türkiye'de geriledi

2005 yılında DSÖ Avrupa Bölge Ofisi'nin önderliğinde üye devlet temsilcilerinin katılımıyla, "Avrupa Bölgesinde Sıtma Kontrolünden Eliminasyona Geçiş" başlıklı Taşkent Deklarasyonu hazırlandı.

DSÖ Avrupa Bölgesinde 2010'da 179 sıtma vakası bildirilmesine rağmen, 2014'te yerli bulaş vakaları sadece Tacikistan'da görülürken, 2015 yılında ise DSÖ Avrupa Bölgesinde yer alan Türkiye dahil hiçbir ülkeden yerli sıtma vakası bildirimi yapılmadı.

Bakanlık verilerine göre, sıtma Türkiye'de geçmişte yaygın görülen bir hastalık iken yürütülen çalışmalar neticesinde, 2000 yılında görülen yerli sıtma vakası 11 bin 378'den, 2005'te 2 bin 36'ya geriledi.

"Sıtma Eliminasyon Programı" etkili oldu

Türkiye'de, "Sıtma Eliminasyon Programı"nın hayata geçirilmesiyle yerli sıtma bulaşma vakaları sona erdi, vakaların sadece yurt dışı kaynaklı olduğu tespit edildi.

Yurt dışı kaynaklı vakaların görülme nedenleri arasında, Türkiye'de sıtma etkinini nakleden anofel türü sivrisineklerin bulunması, iklim ve çevresel faktörler, büyük nüfus hareketleri, sıtmanın endemik olduğu ülkelere seyahat edenlerin sayısının ve ticaret ilişkilerinin artması yer alıyor.

Öte yandan, DSÖ Avrupa Bölgesi'nde sıtma bulaşının yeniden başlamasının önlenmesini hedefleyen "Aşkabat Bildirgesi" ise Sağlık Bakanı Recep Akdağ tarafından 18 Nisan 2017'de imzalandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bakanlığı Dünya Sağlık ÖrgütüDSÖSıtma HastalığıSıtma
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