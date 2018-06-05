Şimdi Cildiniz Daha Canlı ve Işıltılı

Ertesi güne daha dinlenmiş, canlı ve ışıl ışıl bir cilt ile uyanmanız için gece bakımı önemli… Özellikle de şehirde yaşıyorsanız. Çünkü şehir hayatı; hava kirliliği, egzoz gazları, kir, toz ve sıcaklık değişimi gibi birçok çevresel etki nedeniyle cildinizi olumsuz etkiliyor. 110 yılı aşkın dermatoloji uzmanlığına sahip, güvenilir cilt bakım markası Diadermine, yeni serisi HYDRALIST ile bu duruma nem mucizesi ile çözüm getiriyor. Derinlemesine bakım yapan özel dokusuyla HYDRALIST Gece Boyu Nem Bakımı, arzu ettiğiniz ışıltılı, aydınlık ve yumuşak cilde kavuşmanız için etkili bakım gerçekleştiriyor. Badem yağı içeriği ile de cildinizi derinlemesine besliyor.

HYDRALIST Gece Boyu Nem Bakımı, serinin diğer ürünleri gibi nem açısından zengin hyaluronik asit ve çöl yosunundan elde edilen özler içeriyor. Ağırlığının 1.000 katı kadar suyu hapseden nem mıknatısı hyaluronik asit, cilt yüzeyine uygulandığında yoğun nemlendirme sağlıyor ve cildin nemini gün boyu koruyor. Kökeni okyanus olan ve sular çekildikten sonra metabolizmasını adapte ederek Sahel Çölü’nün zorlu koşullarında bile hayatta kalmayı başaran çöl yosunundan elde edilen özler ise ağırlığının 30.000 katı kadar suyu hapsederek cilde yoğun nem sağlıyor. İstenilen ışıltılı, aydınlık ve yumuşak cilde kavuşmak için bakım yapan özel bir yapıya sahip olan ürün, ayrıca içeriğindeki badem yağı ile cildi derinlemesine besliyor ve nemlendiriyor.