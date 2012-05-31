Sigarayla mücadelede örnek ülkeyiz

ANKARA

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Türkiye'yi Macaristan, İngiltere ve İsveç'le birlikte sigara ile mücadelede en iyi uygulama yapan ülke olarak örnek gösterdi.

Sigara ile mücadelede WHO Avrupa Bölgesi Ödülü'ne, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Cevdet Erdöl layık görüldü.

Dünya Sigarasız Günü kapsamında, Ankara'daki bir otelde gerçekleştirilen ödül törenine katılan Sağlık Bakanı Recep Akdağ, şöyle konuştu:

''Kapalı mekanlarda sigara içilmesi konusunda önce uyarı yapıp daha sonra cezalar tahakkuk ettiriyorduk. Bir düşünce olarak önümüzdeki günlerde uyarı kısmını kaldırmayı planlıyoruz. Çünkü artık 5 yıllık bir süreç geçti, herkes ne yapması gerektiğini çok iyi biliyor. Bunun dışında bir iki ayrıntı daha var. Türkiye'yi tam anlamıyla liderliğe oturtacak bazı küçük rötuşlar daha yapmak durumundayız. Bunların da şu anda hazırlığını yapıyoruz.''

Hamilelere uyarı

Hamilelere bir mesaj vermek istediğini bildiren Akdağ, ''Lütfen hiçbir hamile anne asla sigara kullanmasın, asla bir alkol kadehine elini uzatmasın, sigaranın bulunduğu ortamda bulunmamaya gayret etsin. Biz de hamileleri sigarının bulunduğu bir ortamla asla karşı karşıya bırakmayalım'' dedi.