Sigaradaki gibi mücadele edelim

ANKARA



Özel Hastaneler Platformu Derneği Başkanı Dr. Mehmet Altuğ, sezaryen oranlarının düşürülmesi konusuna özel sağlık kurumlarının yaklaşımı ile ilgili yaptığı değerlendirmede, ''Sigaraya karşı hep birlikte verdiğimiz mücadele gibi sezaryen konusunda da aynı toplumsal bilinci ve kararlılığı ortaya koymalıyız'' dedi.

Anne adaylarının ilk tercihinin sezaryen olduğunu belirten Altuğ, Anne adaylarının bilgilendirilmesi gerektiğini söyledi.

Bunun için ciddi tanıtım kampanyaları yapılması önerisini dile getiren Altuğ, ''Sorunun çözümü için sadece bir kesimi hedef göstermek doğru değil'' şeklinde konuştu.