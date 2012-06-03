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Sigaradaki gibi mücadele edelim

Sezaryen oranlarının yüksek olduğu özel hastanelerin yetkililerinden buna karşı işbirliği çağrısı geldi.

Sigaradaki gibi mücadele edelim

Sezaryen oranlarının yüksek olduğu özel hastanelerin yetkililerinden buna karşı işbirliği çağrısı geldi.

03 Haziran 2012 Pazar 17:58
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Sigaradaki gibi mücadele edelim

ANKARA

Özel Hastaneler Platformu Derneği Başkanı Dr. Mehmet Altuğsezaryen oranlarının düşürülmesi konusuna özel sağlık kurumlarının yaklaşımı ile ilgili yaptığı değerlendirmede, ''Sigaraya karşı hep birlikte verdiğimiz mücadele gibi sezaryen konusunda da aynı toplumsal bilinci ve kararlılığı ortaya koymalıyız'' dedi.
Anne adaylarının ilk tercihinin sezaryen olduğunu belirten Altuğ, Anne adaylarının bilgilendirilmesi gerektiğini söyledi.
Bunun için ciddi tanıtım kampanyaları yapılması önerisini dile getiren Altuğ, ''Sorunun çözümü için sadece bir kesimi hedef göstermek doğru değil'' şeklinde konuştu.

AA

Son Güncelleme: 03.06.2012 10:02
Anahtar Kelimeler:
SigaraSezaryenMücadele
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