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Sigara tüketiminde büyük düşüş

Türkiye'de bu yılın ilk 6 ayında içilen sigara miktarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 azalarak 41 milyar 779 milyon adede geriledi

Sigara tüketiminde büyük düşüş

Türkiye'de bu yılın ilk 6 ayında içilen sigara miktarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 azalarak 41 milyar 779 milyon adede geriledi

14 Ağustos 2013 Çarşamba 13:15
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Sigara tüketiminde büyük düşüş

ANKARA - Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan (TAPDK) alınan bilgiye göre, Türkiye'de yetişkinlerin tütün ürünü kullanma durumu konusunda bilgi elde etmek ve bu konuda karar alıcılara ve araştırmacılara veri kaynağı oluşturmak amacıyla Türkiye İstatistik Kurumu tarafından gerçekleştirilen Küresel Yetişkin Tütün Araştırması (KYTA)  tamamlandı.

Araştırma sonuçlarına göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki bireylerin 2008 yılında yüzde 31,2’si  (16 milyon kişi) her gün veya ara sıra tütün ürünleri kullanırken, 2012'de bu oran yüzde 27,1’e (14,8 milyon kişi) düştü ve tütün ürünü kullanma sıklığı yüzde 13,4 oranında azaldı.

Erkeklerin yüzde 41,5'i, kadınların yüzde 13,1'i tütün kullanıyor

Tütün ürünü kullananların oranı da erkeklerde yüzde 47,9’dan yüzde 41,5’e; kadınlarda ise yüzde 15,2’den yüzde 13,1’e düştü.

Araştırmaya göre, tütün ürünü kullanan 10 kişiden 6’sı sigarayı bırakmayı düşünüyor. Tütün ürününü bir ay içinde bırakmayı düşünenlerin oranı yüzde 12,9, 12 ay içinde bırakmayı planlayanların oranı ise yüzde 35,4 olarak belirlendi. Araştırmanın değerlendirme bölümünde ise şu görüşlere yer verildi:

"Tütün ürünlerinin tüketimi açısından ortaya çıkan net sonuç, Türkiye’de tütün kontrolü yasalarının ve Ulusal Tütün Kontrol Programı ve Eylem Planının etkin uygulandığına işaret etmektedir. Bu sayede, tütün ürünü tüketenlerin sayısı 2008'den 2012'ye 2 milyon 200 bin kişi azalmış, kullanım sıklığı yüzde 4,1 gerilemiştir. Sigara kullanımındaki en belirgin azalma gençler ve az eğitimli kişiler gibi fiyat artışına duyarlı kesimlerde olmuştur.

Dünya Sağlık Örgütünün 2013 yılı Küresel Tütün Salgını Raporu’na göre, Türkiye, tütün kontrolü açısından üst düzeyde başarı sağlayarak tüm kriterleri sağlayan ilk ve tek ülke olmuştur. Raporda diğer ülkelerin Türkiye’yi takip etmesi ve örnek alması istenmiştir."

Kapalı alanlarda sigara içme yasağı, etkisini göstermeye devam ediyor. Bu yılın ilk 6 aylık döneminde içilen sigara miktarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 azalarak 41 milyar 779 milyon 190 bin 560 adede geriledi. Bu rakam 2012'nin aynı döneminde 46 milyar 325 milyon 44 bin 100 adet düzeyinde bulunuyordu.

AA

Son Güncelleme: 14.08.2013 13:15
Anahtar Kelimeler:
Sigara
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