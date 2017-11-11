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Sigara obezite riskini artırıyor

Türkiye Aile Hekimliği Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfınca yapılan araştırmada, sigaranın obezite riskini artırdığı bildirildi.

Sigara obezite riskini artırıyor

Türkiye Aile Hekimliği Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfınca yapılan araştırmada, sigaranın obezite riskini artırdığı bildirildi.

11 Kasım 2017 Cumartesi 15:25
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Sigara obezite riskini artırıyor

Türkiye Aile Hekimliği Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (ARGEV) tarafından Serik ilçesi Belek Turizm Merkezinde düzenlenen 2. Ulusal Aile Hekimleri Kongresi başladı. Yaklaşık 700 aile hekiminin katıldığı kongrede, Türkiye'deki obeziteye ilişkin 17 bin 812 kişi üzerinden yapılan araştırma sonuçları açıklandı.

ARGEV Başkanı Dr. Murat Girginer, araştırmaya ilişkin düzenlenen basın toplantısında, toplumun yüzde 44'ünün obez olduğunu söyledi. Türkiye'deki her iki kişiden birinin neredeyse obezite riskiyle karşı karşıya olduğuna dikkati çeken Girginer, "Sigara içenlerde obezite görülme sıklığı 1,2 kat daha fazla. Sigara içenlerde obezite görülme sıklığının daha fazla çıkmasıyla "Kilo alırım' diye sigarayı bırakmak istemiyorum" tezi çürüdü." diye konuştu.

Obezitenin önemli bir halk sağlığı sorunu olduğuna değinen Girginer, çocuklarda da obezite oranının gittikçe arttığına dikkati çekti.

Beslenme alışkanlığının değiştiğini aktaran Girginer, çocukluktan gelen 'abur cubur' diye tabir edilen yiyeceklerin obezitede önemli rol oynadığını ifade etti.

ARGEV Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Tolunay Demirdamar, evlilerin obez olma riskinin bekarlara göre 1,5 kat daha fazla olmasında düzenli hayata geçişin etkisinin olduğunu kaydetti.

Erkekler evlendikten sonra genellikle hareketsizlik ve dengesiz beslenmeden, kadınlar ise hamilelik sürecinden aldığı kiloları verememesinden kilo aldığını belirten Demirdamar, "Kültürümüzde maalesef tabaklara yemeği çok koyma ve tabakta kalanı mutlaka bitirme alışkanlığı var. Bu çok yanlış." değerlendirmesinde bulundu.

AA

Anahtar Kelimeler:
ARGEVSigaraObezite Riski
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