SİGARA MENOPOZ SÜRECİNİ HIZLANDIRIYOR

Menopoz, kadın yaşamında yumurtalık fonksiyonlarının sona ermesi neticesinde yaşanan doğal bir süreçtir. Kadınların 1 yıl boyunca hiç menstürel kanama görmemeleri sonucu yapılan hormonal değerlendirme ile menopoz tanısı konulur. Medicana Bahçelievler Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Nur Şahin menopoz döneminde kadın sağlığı ve taramaların önemi hakkında bilgilendirdi. Op. Dr. Nur Şahin, “Kadınlar Türkiye 'de ortalama 47-49 yaşında menopoza giriyorlar. Menopoz yaşı kalıtsal olarak belirlenmiştir. Ancak günde bir paket ve üzeri sigara kullanımı bu süreci hızlandırır ve ortalama 1-2 yıl daha erken menopoza girmeye yol açar” diye konuştu.

Menopoz Döneminde Artan Kanserlere Karşı Taramalar Önemli

Menopoz dönemi, kadınlarda genital organ kanserlerinin görüldüğü yaş dönemi olması nedeni ile rutin kontrollerin yapılması çok önemli. Dr. Şahin: “Kadınların özel bir durumları yoksa yılda bir kez jinekolojik muayene olması gerekir. Hastaya göre belirlenen sıklıkta pap-smear testi, ultrason ile yumurtalıkların ve rahim iç tabakasının değerlendirilmesi, tam kan sayımı, karaciğer fonksiyon testleri (AST,ALT), lipid profili (total kolesterol, LDL, HDL kolesterol, trigliseridler), TSH, mamografi ve meme ultrasonu, kemik yoğunluk ölçümü yapılmalıdır. Bu sayede menopoz sonrası görülen hastalıkların erken teşhisi sağlanabilir. Hastaya yeterli destek sağlanarak iyi yaş alması hedeflenir” diye konuştu.

Menopoz Döneminde İdrar Yolları İle İlgili Problemler Ortaya Çıkabiliyor

Kadınlar menopoz döneminde sıcak basması, sıkıntı, terleme, uykusuzluk, huzursuzluk yaşayabilir. Özellikle sıcak basması kadınların günlük yaşamlarını bozan oldukça sık rastlanılan bir semptomdur. Dr. Şahin, “Baş- boyun ve göğüs bölgesinde ani başlayan birkaç dakika sürebilen kızarıklık ve ısı artışı şeklinde görülür. Menopoza yakın yaşlarda da sık görülebilen bir şikayettir. Bu şikayet verilen tedavilerle azaltılabilir. Hormon replasman tedavileri ve fitoöstrojen denilen bitkisel kaynaklı östrojen destekleri de kullanılabilir” dedi. Ayrıca bu dönemde idrar yolları ile ilgili problemler, ciltte yaşlanma ve ağrılı cinsel ilişki şikayetlerinin de ortaya çıkabileceğini belirten Dr. Nur Şahin, “Azalan östrojene bağlı ciltte kuruluk, vajinal salgıların azalması, vagen duvarının incelmesi ve cinsel isteksizlik görülebilir. Hastaya özel verilen tedaviler sayesinde kişinin günlük yaşamını bozmadan bu süreç desteklenebilir” diye konuştu.

Menopoz Döneminde Kalp Damar Sağlığına Dikkat

Kadınların hormonal durumundaki değişiklik nedeni ile menopozla birlikte kilo artışı görülebilir. Bu dönemde kadınların günlük aldıkları kalori miktarını 200-400 kalori azaltmaları ve günlük spor aktivitelerini arttırmaları kilo artış sorunu yaşamalarını engelleyeceğini söyleyen Dr. Nur Şahin sözlerine şöyle devam etti: “Üreme çağındaki kadınların sahip oldukları hormonlar onları kalp damar hastalıkları açısından daha düşük riskli gruba koyar. Ancak bu etki menopozla birlikte ortadan kalkmaktadır. Menopozdaki kadınların kalp damar sağlıklarına özen göstermesi, sigarayı bırakması, düzenli egzersiz yapmaları doğru olacaktır”.

Menopoz Döneminde Kullanılan Replasman Tedavileri Osteoporozu Önlüyor

Dr. Nur Şahin, “Menopoz döneminde kullanılabilen hormon replasman tedavileri hastaların şikayetlerinin giderilmesinde oldukça etkin bir yöntemdir. Hormon replasman tedavisi rahim ameliyatı geçirmiş hastalarda tek başına östrojen diğer hastalarda östrojen+ progesteron içeren ürünler olarak kullanılır. Bu ilaçların menopozun ilk yıllarında kullanıldığında kemik yoğunluğunun korunması yani osteoporozun önlenmesi, kalp damar sağlığının korunması, alzheimer ve kolorektal kanserin görülme olasılığını azaltması gibi çok sayıda ek faydası bulunmaktadır. Ancak şunu unutmamak gerekir ki hormon replasman tedavileri hastaya uygun süre ve dozda hekimi tarafından belirlenerek güvenle kullanılabilir” dedi.

Dr. Şahin, “Kadınların menopoz döneminde özellikle süt, yoğurt ve peynir gibi kalsiyumdan zengin gıdalarla beslenmesi, karbonhidrat tüketimini azaltması, taze meyve ve sebze tüketmesi, sigarayı bırakması, haftada en az 3 gün 45 dakika hızlı tempoda yürüyüş yapması, güneşten faydalanması ve kalorisi yüksek gıdalardan uzaklaşması bu dönemi sağlıkla geçirmesini sağlayacaktır. Menopoz dönemini yaşlanma dönemi olarak değil olgunlaşma dönemi olarak görmeli beden ve ruh sağlığımızı korumak adına daha çok gayret göstermeliyiz” diyerek sözlerini sonlandırdı.