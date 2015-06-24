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Sigara dumanı çocukların şişmanlamasına neden olabilir

Kanadalı bilim adamlarının araştırmasına göre, sigara dumanına maruz kalan çocukların bel çevresi daha yağlı ve vücut kitle indeksi daha yüksek

Sigara dumanı çocukların şişmanlamasına neden olabilir

Kanadalı bilim adamlarının araştırmasına göre, sigara dumanına maruz kalan çocukların bel çevresi daha yağlı ve vücut kitle indeksi daha yüksek

24 Haziran 2015 Çarşamba 10:04
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Sigara dumanı çocukların şişmanlamasına neden olabilir

ANKARA - Sigara dumanına maruz kalan çocukların kilo alma riskinin daha fazla olduğu belirlendi.

Kanada'daki Montreal Üniversitesi ve Saint-Justine Araştırma Merkezi'nden bilim adamlarının araştırması, sigara dumanına maruz kalan çocukların bel çevresinin yağlandığı ve vücut kitle indeksinin arttığını gösterdi.

Bilim adamları, 2 bin 55 yetişkinin sigara içme alışkanlıklarını ve çocuklarının kilosunu inceledi. 

Ara sıra ya da sürekli sigara dumanına maruz kalan çocukların 10 yaşından itibaren bel çevresinin ortalamadan 1,5 santimetre daha geniş olduğu saptandı. Ayrıca bu çocukların vücut kitle indeksinin 0,48-0,81 yüksek olduğu tespit edildi. 

Araştırmaya imza atanlardan Prof. Linda Pagani, çocuklukta pasif içiciliğin hormon salgılayan iç salgı bezlerinin dengesini bozabildiğini ve ön beynin gelişimini olumsuz yönde etkileyebildiğini vurguladı. Pagani, bu durumun gelişim için kritik dönem olan 10 yaşına kadar hayati sistemlere zarar verebileceğine dikkati çekti. 

Araştırmanın sonuçları "Nicotine and Tobacco Research" dergisinde yayımlandı.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, dünyada pasif içicilik her yıl 600 binden fazla kişinin ölümüne neden oluyor.

AA

Son Güncelleme: 24.06.2015 11:22
Anahtar Kelimeler:
Sigaraönce Vatan
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