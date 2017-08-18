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ŞİFA KAYNAĞI LİGARBA

Bir çok hastalığa doğal şifa olan Yaban Mersini (LİGARBA) bu yıl güldürüyor.

ŞİFA KAYNAĞI LİGARBA

Bir çok hastalığa doğal şifa olan Yaban Mersini (LİGARBA) bu yıl güldürüyor.

18 Ağustos 2017 Cuma 17:42
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ŞİFA KAYNAĞI LİGARBA

Doğal olarak Karadeniz’in yüksek yaylalarında yetişen ve bölge halkı tarafından LİGARBA olarak adlandırılan yaban mersini insanlar tarafından son yıllarda oldukça rağbet görmeye başladı. Bu altın meyveyi ve yaprak canını doğadan toplayıp kendi çevresine gönderen Cevat Sarmusak gazetemize yaptığı açıklama da şifa kaynağı bu meyvenin değerini bizler toplum olarak bilmiyoruz. Çünkü bizden gizlediler bize öğretmediler. Araplar bizden çok daha fazla kullanıyorlar. Türkiye’de 50 TL civarına satılan bu altın meyve Arap ülkelerinde 250 TL civarında satılıyor. Araplara meyvenin kendini yetiştiremiyoruz, rağbet çok. Yaprak çayı meyve gibi aynı etken maddelerinin çoğunu taşıyor. İnşallah dünyada değerini bulan bu meyve devlet büyüklerimizin uyanması ile hak ettiği değeri ülkemizde bulur.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Ligarbaşifa KaynağıYaban MersiniKaradenizCevat Sarmusak
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