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Sıcak havalara dikkat!

Sıcak havalarda en ciddi risk grubunun, bebekler, hamileler, yaşlılar ile tansiyon gibi kronik hastalıklara sahip kişiler olduğu bildirildi

Sıcak havalara dikkat!

Sıcak havalarda en ciddi risk grubunun, bebekler, hamileler, yaşlılar ile tansiyon gibi kronik hastalıklara sahip kişiler olduğu bildirildi

14 Haziran 2012 Perşembe 14:30
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Sıcak havalara dikkat!
İSTANBUL - Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Klinik Şefi Doç. Dr. Ahmet Akgül, sıcak havalarda en ciddi risk grubunun, bebekler, çocuklar, hamileler, yaşlılar, fazla kilolular ile tansiyon, şeker, kolesterol, kalp ve damar hastalıkları gibi kronik hastalıklara sahip kişiler olduğunu söyledi.

Akgül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, insan vücudunun her çeşit doğa koşuluna adaptasyon göstermek için önce fizyolojik, yani terleme gibi mekanizmalarını devreye soktuğunu belirtti. Bunların kişi için bir uyarıcı olduğunu, vücudun kişiye ''terliyorsun, serin yere git'' emrini verdiğini kaydeden Akgül, burada amacın organizmayı korumak olduğunu ifade etti.
Vücudun bu uyarısını dikkate almayan kişinin sonunun artık hastalıklarla yüzleşmek olduğunu vurgulayan Akgül, ''Aşırı sıcaklar veya güneş ışınları önümüzdeki yılların en önemli hastalık nedenlerinden biri olacaktır. Basit bir terlemeden ölüme kadar giden geniş bir spektrumda hastalanmalar baş gösterecektir. Sıcak havalarda en ciddi risk grubu, bebekler, çocuklar, hamileler, yaşlılar, fazla kilolular ile tansiyon, şeker, kolesterol, kalp ve damar hastalıkları gibi kronik hastalıklara sahip kişilerdir'' dedi.
Aşırı spor yapanlar için de ciddi risklerin bu havalarda kendini gösterebileceğine dikkati çeken Akgül, ''Aşırı sıcaklar yalnızca bu risk grubunu değil, hastalığı bulunmayan bireyleri de ciddi hastalıklarla yüzleştirebilir'' dedi.

AA

Son Güncelleme: 14.06.2012 06:35
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Sıcak
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