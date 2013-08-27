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SGK'dan lösemi ilacı açıklaması

Sosyal Güvenlik Kurumu , lösemi tedavisinde kullanılan "Lanvis 40 mg 25 tablet" isimli ilacın ödeme listesinden çıkarılmasının söz konusu olmadığını bildirdi.

SGK'dan lösemi ilacı açıklaması

Sosyal Güvenlik Kurumu , lösemi tedavisinde kullanılan "Lanvis 40 mg 25 tablet" isimli ilacın ödeme listesinden çıkarılmasının söz konusu olmadığını bildirdi.

27 Ağustos 2013 Salı 16:20
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SGK'dan lösemi ilacı açıklaması
ANKARA 

 Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), lösemi tedavisinde kullanılan "Lanvis 40 mg 25 tablet" isimli ilacın ödeme listesinden çıkarılmasının söz konusu olmadığını bildirdi.

SGK'dan yapılan yazılı açıklamada, bugün bazı basın-yayın organlarında, Türk Eczacıları Birliği (TEB) tarafından getirilen "Lanvis 40 mg 25 tablet" isimli ilacın fiyatının döviz kurunun yükselmesi nedeniyle SGK’nın ödeme listesinden çıkarıldığı ve bu sebeple hastaların mağdur olduğuna yönelik haberlerin yer aldığı anımsatıldı.

Söz konusu ilacın 5 Kasım 2012'de Sağlık Uygulama Tebliği'nin "Yurt Dışı İlaç Fiyat Listesi"ne eklendiği ve bu tarihten itibaren bedelinin Kurumca ödendiği belirtilerek, "Haberlerde iddia edildiği gibi bu ilacın ödeme listesinden çıkarılması söz konusu değildir" bilgisi verildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Lanvis 40 mg 25 tablet ilacın 'Yurt Dışı İlaç Fiyat Listesi'ndeki fiyatı, içinde bulunduğumuz tarih itibarıyla 50 avrodur. Fakat, TEB tarafından bir süre önce Kurumumuza yapılan başvuruda; ilaç fiyatında tedarikçi firmadan kaynaklı bir fiyat artışı olduğu ve eski fiyattan temin yapılamadığı bildirilmiştir. Bahsi geçen ilaca ait güncel fiyatın 'Yurt Dışı İlaç Fiyat Listesi'nde yayımlanarak yürürlüğe girmesi için Kurumumuzca gerekli çalışmalar ilgili alt komisyon tarafından tamamlanarak, en kısa sürede sonuçlandırılması için Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu’na sunulmuştur."

Hasta mağduriyeti yaşanmaması için gerekli hassasiyetin gösterilmesi hususunda TEB yöneticileriyle de görüşüldüğü vurgulanarak, hiçbir vatandaşın mağdur olmaması için SGK ile TEB arasında mutabakat sağlandığı bildirildi.

AA

Son Güncelleme: 27.08.2013 16:21
Anahtar Kelimeler:
SosyalGüvenlikLösemi
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