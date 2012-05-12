Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.557
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3447
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

SGK Başkanı Fatih Acar:

''Sosyal güvenlik açıkları olmasaydı, Türkiye'de ikinci bir Türkiye'yi çıkarmamız mümkün olurdu''

SGK Başkanı Fatih Acar:

''Sosyal güvenlik açıkları olmasaydı, Türkiye'de ikinci bir Türkiye'yi çıkarmamız mümkün olurdu''

12 Mayıs 2012 Cumartesi 09:11
807 Okunma
SGK Başkanı Fatih Acar:

     Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Fatih Acar, ''Sosyal güvenlik açıkları olmasaydı, Türkiye'de ikinci bir Türkiye'yi çıkarmamız mümkün olurdu'' dedi.
     SGK Malatya İl Müdürlüğü'nün Anemon Otel'de düzenlediği SGK bilgilendirme ve en çok prim ödeyen işverenin ödüllendirilmesi toplantısına katılan Acar, 2008 yılında tüm dünyaya örnek olacak bir sosyal güvenlik reformunu hayata geçirdiklerini söyledi.
     Bu reformla herkese eşit, adil bir hizmet sunumunu amaçladıklarını kaydeden Acar, 17 milyon 291 bin kişinin şu anda SGK sistemine prim ödediğini, 63 milyon 292 bin kişinin sosyal güvenlik şemsiyesinin altında olduğunu belirtti.
     2011 yılı itibariyle kurumun gelirinin 102,6 milyar lira olduğunu bildiren Fatih Acar, giderinin ise 116,3 milyar lira olduğunu, 2011 yılı içinde hazinenin SGK'ya 43.8 milyar lira aktardığını ifade etti.
     18 yaşına kadar tüm çocukların doğar doğmaz genel sağlık sigortası şemsiyesi altında olduğuna vurgu yapan Acar, ''Bu, dünyanın en gelişmiş ülkelerinde de dahi göremeyeceğiniz, son derece geniş bir sağlık teminat paketidir'' dedi.
     Fatih Acar, 2007 sonu itibari ile sosyal güvenlik açıklarının hazine borçları ve faizleriyle güncellenmiş değerinin 853 milyar lira olduğunu belirterek, 2007 yılı gayrisafi milli hasılasının ise 646 milyar lira olduğunu açıkladı.
     Acar, ''Gayrisafi milli hasıladan daha fazla bir transfer gerçekleştirilmiş. Bu ne demektir, sosyal güvenlik açıkları olmasaydı, Türkiye'de ikinci bir Türkiye'yi çıkarmamız mümkün olurdu'' ifadesini kullandı.
     Erken emeklilik uygulamalarını eleştiren Acar, ''Geçmişteki yanlış uygulamaların faturasını yeni nesillere daha ne kadar ödetebilirsiniz? 38 yaşında emekli. 20 yıl sisteme prim ödemiş. Bir de asgari ücretten ödemiş. 40 yıl emekli aylığı alıyor. Aldığı emekli aylığı asgari ücretin 2 katına tekabül edecek düzeyde. Böyle bu sistemi nereye kadar götüreceksiniz'' diye konuştu.
     Fatih Acar, sosyal güvenlik reformu ile artık her vatandaşın ne kadar prim ödüyorsa o kadar emekli aylığı alabileceğini kaydederek, böylece sürdürülebilir bir sosyal güvenlik sisteminin temellerini attıklarını sözlerine ekledi.
     Daha sonra, en çok prim ödeyen işverenlere plaket takdim edildi.

AA

Son Güncelleme: 12.05.2012 01:15
Anahtar Kelimeler:
SGK Başkanı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bol su tüketmek, böbrek taşı oluşumunu engelliyor
Bol su tüketmek, böbrek taşı oluşumunu engelliyor
'İlaçlı stentte dışa bağımlılığı azaltacağız'
'İlaçlı stentte dışa bağımlılığı azaltacağız'
KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNE KARŞI “VÜCUDU EĞİTEREK” MÜDAHALE
KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNE KARŞI “VÜCUDU EĞİTEREK” MÜDAHALE
'Probiyotik kullanımı hekim kontrolünde olmalı'
'Probiyotik kullanımı hekim kontrolünde olmalı'
'Sevgin İliklerime İşlesin'
'Sevgin İliklerime İşlesin'
Oyun bağımlıları toplumsal yaşamdan uzaklaşıyor
Oyun bağımlıları toplumsal yaşamdan uzaklaşıyor
'Geleneksel tıp' uzmanları Türkiye'de buluşacak
'Geleneksel tıp' uzmanları Türkiye'de buluşacak
Kanser tedavisinde DNA nanorobotları devrede
Kanser tedavisinde DNA nanorobotları devrede
Suriyeli hastaya yeni topuk yapıldı
Suriyeli hastaya yeni topuk yapıldı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ