Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Fatih Acar, ''Sosyal güvenlik açıkları olmasaydı, Türkiye'de ikinci bir Türkiye'yi çıkarmamız mümkün olurdu'' dedi.

SGK Malatya İl Müdürlüğü'nün Anemon Otel'de düzenlediği SGK bilgilendirme ve en çok prim ödeyen işverenin ödüllendirilmesi toplantısına katılan Acar, 2008 yılında tüm dünyaya örnek olacak bir sosyal güvenlik reformunu hayata geçirdiklerini söyledi.

Bu reformla herkese eşit, adil bir hizmet sunumunu amaçladıklarını kaydeden Acar, 17 milyon 291 bin kişinin şu anda SGK sistemine prim ödediğini, 63 milyon 292 bin kişinin sosyal güvenlik şemsiyesinin altında olduğunu belirtti.

2011 yılı itibariyle kurumun gelirinin 102,6 milyar lira olduğunu bildiren Fatih Acar, giderinin ise 116,3 milyar lira olduğunu, 2011 yılı içinde hazinenin SGK'ya 43.8 milyar lira aktardığını ifade etti.

18 yaşına kadar tüm çocukların doğar doğmaz genel sağlık sigortası şemsiyesi altında olduğuna vurgu yapan Acar, ''Bu, dünyanın en gelişmiş ülkelerinde de dahi göremeyeceğiniz, son derece geniş bir sağlık teminat paketidir'' dedi.

Fatih Acar, 2007 sonu itibari ile sosyal güvenlik açıklarının hazine borçları ve faizleriyle güncellenmiş değerinin 853 milyar lira olduğunu belirterek, 2007 yılı gayrisafi milli hasılasının ise 646 milyar lira olduğunu açıkladı.

Acar, ''Gayrisafi milli hasıladan daha fazla bir transfer gerçekleştirilmiş. Bu ne demektir, sosyal güvenlik açıkları olmasaydı, Türkiye'de ikinci bir Türkiye'yi çıkarmamız mümkün olurdu'' ifadesini kullandı.

Erken emeklilik uygulamalarını eleştiren Acar, ''Geçmişteki yanlış uygulamaların faturasını yeni nesillere daha ne kadar ödetebilirsiniz? 38 yaşında emekli. 20 yıl sisteme prim ödemiş. Bir de asgari ücretten ödemiş. 40 yıl emekli aylığı alıyor. Aldığı emekli aylığı asgari ücretin 2 katına tekabül edecek düzeyde. Böyle bu sistemi nereye kadar götüreceksiniz'' diye konuştu.

Fatih Acar, sosyal güvenlik reformu ile artık her vatandaşın ne kadar prim ödüyorsa o kadar emekli aylığı alabileceğini kaydederek, böylece sürdürülebilir bir sosyal güvenlik sisteminin temellerini attıklarını sözlerine ekledi.

Daha sonra, en çok prim ödeyen işverenlere plaket takdim edildi.