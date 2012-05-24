Sezaryenle doğumda obezite riski

ANKARA - "Archives of Disease in Childhood" dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, sezaryenin sindirim sistemindeki bakterilerin oluşumunu etkilemesi sonucu sezaryenle doğan kişilerde yiyeceklerin sindirilmesi süreci de değişime uğruyor.



ABD'nin Massachusetts eyaletindeki Boston Çocuk Hastanesi'nde yapılan araştırmaya bin 255 anne ve bebekleri katıldı.

Gebeliklerinin 22. haftasından önce araştırmaya katılan annelerin dörtte biri sezaryenle, diğerleri ise normal doğumla bebeklerini dünyaya getirdi.

Bebeklerin, doğumdan sonra kilo ve boy ölçümleri yapıldı. Ölçümler, çocuklar 3 yaşına geldiğinde tekrarlandı. Bilim adamları, vücut kitlesi, deri kalınlığı ve bebeğin doğum şekli arasında bir ilişki olduğunu belirledi. Sezaryenle doğanların, normal doğumla dünyaya gelen çocuklara oranla daha kilolu olduğu ortaya çıktı.