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Sezaryenle doğumda obezite riski

Sezaryenle doğan bebeklerin, normal doğumla dünyaya gelen bebeklere oranla iki kat daha fazla obezite riski altında olduğu belirlendi

Sezaryenle doğumda obezite riski

Sezaryenle doğan bebeklerin, normal doğumla dünyaya gelen bebeklere oranla iki kat daha fazla obezite riski altında olduğu belirlendi

24 Mayıs 2012 Perşembe 14:45
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Sezaryenle doğumda obezite riski
ANKARA - "Archives of Disease in Childhood" dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, sezaryenin sindirim sistemindeki bakterilerin oluşumunu etkilemesi sonucu sezaryenle doğan kişilerde yiyeceklerin sindirilmesi süreci de değişime uğruyor.

ABD'nin Massachusetts eyaletindeki Boston Çocuk Hastanesi'nde yapılan araştırmaya bin 255 anne ve bebekleri katıldı.
Gebeliklerinin 22. haftasından önce araştırmaya katılan annelerin dörtte biri sezaryenle, diğerleri ise normal doğumla bebeklerini dünyaya getirdi.
Bebeklerin, doğumdan sonra kilo ve boy ölçümleri yapıldı. Ölçümler, çocuklar 3 yaşına geldiğinde tekrarlandı. Bilim adamları, vücut kitlesi, deri kalınlığı ve bebeğin doğum şekli arasında bir ilişki olduğunu belirledi. Sezaryenle doğanların, normal doğumla dünyaya gelen çocuklara oranla daha kilolu olduğu ortaya çıktı.

AA

Son Güncelleme: 24.05.2012 06:46
Anahtar Kelimeler:
Obezite
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