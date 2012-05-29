Sezaryende dünyada ilk üçteyiz

ANKARA - Türkiye sezaryende dünyada en yüksek orana sahip ülkelerin başında geliyor. Yüzde 46,6 oranıyla en yüksek sezaryenle doğum oranına sahip 5 ülkeden biri olan Türkiye, Brezilya ve Çin'den sonra üçüncü sırada yer alıyor.



Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Öztürk, sezaryenle doğumların tüm dünyada artış gösterdiğini belirterek, ABD'nin sezaryene karşı izlediği ısrarlı politikaya rağmen ancak yüzde 32 oranının yakalandığını söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) sezaryenle doğumla ilgili yüzde 5-15 oranını esas aldığını, ancak yüzde 20'yi da kabul edilebilir bulduğunu anlatan Öztürk, ''Ülkemizde son üç yıldaki sezaryenle doğum oranları yüzde 45'in üzerinde. Bu oran devlet, üniversite ve özelde farklılıklar gösteriyor. En yüksek oranlar özelde ve üniversite hastanelerinde. Özel hastaneler genelde sezaryenle doğum yapmak isteyen kişiler tarafından tercih ediliyor. Üniversite hastanelerinde de daha çok riskli gebelikler takip edildiği için sezaryen yapılıyor. Hatta bazen devlet hastanelerinde bile tıbbi gereklilik olmasa bile sezaryen yapıldığını düşünüyoruz. Dünyada sezaryenle doğum oranı en yüksek 5 ülkeden biriyiz. Türkiye, Brezilya ve Çin'den sonra üçüncü sırada yer alıyor. Bizi Meksika ve İtalya izliyor'' diye konuştu.

Kürtaj konusunu da değerlendiren Öztürk, bu konuya önem verdiklerini ifade ederek, ''Kürtaj bir doğum kontrol yöntemi değildir. Bunun bilinmesi büyük önem taşıyor'' dedi.



Doğudan batıya artıyor

Sezaryenle doğum Ege bölgesinde yüzde 31,8, Akdeniz'de 28,4, Güneydoğu'da 14,7, Doğu Anadolu'da 16,3, Kuzey Doğu Anadolu'da 14,6, Doğu Karadeniz'de 25,5, Batı Karadeniz'de 25,1, Doğu Marmara'da 28,9, Batı Marmara'da 34,2, İstanbul'da ise 27,6 oranında gerçekleşti.