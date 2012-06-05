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Sezaryen uygulamasında üçüncüyüz

Türkiye, OECD ülkeleri arasında en fazla sezaryen ile doğum yapılan 3. ülke durumunda

Sezaryen uygulamasında üçüncüyüz

Türkiye, OECD ülkeleri arasında en fazla sezaryen ile doğum yapılan 3. ülke durumunda

05 Haziran 2012 Salı 14:30
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Sezaryen uygulamasında üçüncüyüz
ANKARA - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan ''Doğum ve Kürtaj Verilerinin İncelenmesine İlişkin Rapor''da, OECD ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) raporlarında da belirtildiği üzere yıllar itibarıyla toplam doğumlar içinde sezaryen doğum oranının gittikçe arttığı vurgulandı.

DSÖ'nün gereksiz sezaryen kullanımına ilişkin 2010'da yayınladığı raporda, ülkelerin gereksiz sezaryen kullanım oranları ve bu kullanım neticesinde ortaya çıkan tahmini maliyetlerin incelendiğine işaret edildi. Buna göre, Türkiye'deki gereksiz sezaryen oranı yüzde 21,2. Türkiye'deki 83 bin 576 gereksiz sezaryenin tahmini maliyeti ise 17 milyon 738 bin 346 dolar.
OECD'nin yayınladığı ''Health at A Glance 2011'' adlı raporun sezaryen işlemleri adlı bölümünde, OECD ülkelerindeki sezaryen oranlarının 2009 yılı bazlı veriler aracılığıyla ortaya konuluyor. Bu rapora göre, OECD ülkelerinde her 100 canlı doğumun ortalama 25,8'i sezaryen doğum oluyor. Rapora göre Türkiye, her 100 canlı doğumda 42,7 ile en fazla sezaryen ile doğum yapılan üçüncü ülke durumunda. Hollanda, Finlandiya, İzlanda, Norveç ve İsveç ise 100 canlı doğumda en düşük sezaryen doğumun gerçekleştiği ülkeler olarak ön plana çıkıyor.

AA

Son Güncelleme: 05.06.2012 06:31
Anahtar Kelimeler:
Doğum
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