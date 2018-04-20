Seyrek Saçlara Saç Spreyi İle Çözüm

Saçların seyrelmesinin birçok nedeni olabilir. Başlıca sebepleri yetersiz beslenme, genetik nedenler, kimyasal içerikli şampuanların kullanılması vb.’dir. Saçların uzama evresinde koparak dökülen saçlar saç diplerinde daha seyrek görüntüye neden olur. Aslında bu durum yavaş yavaş kelleşmeye doğru gider.

Kelleşmeye kaliteli ve doğal içeriklerle üretilen saç bakım ürünlerin kullanılması ve sağlıklı bir beslenme şekli ile çözüm bulunabilir. Ancak gerekliliklerin uygulanması ve bundan bir sonuç alınması uzunca bir zaman geçmesine neden olabilir. Saçların anında çok görünmesini sağlayan saç dolgunlaştırıcı ürünler ise anlık çözüm bulmada birebirdir.

Saç Dolgunlaştırıcı Nedir Nasıl Kullanılır?

İçerisinde keratin barındıran bu ürün saçın hammaddesini içerir. Keratin güçlü bir proteindir. Dolayısıyla saç dolgunlaştırıcı sprey gibi ürünler içinde keratine yer verilmesi ürünün endişesiz kullanılmasını sağlar. Keratin bazen toz halinde bazen de sprey şeklinde saça uygulanarak saç diplerindeki kelleşen bölgelerde doğal saç görüntüsü verir.

Saçlarında kelleşme yaşayanlar istedikleri zaman saç spreyini saçına uygulayarak o an için saçlarında daha sık bir görüntü elde edebilirler. Keratin maddesi saçların arasına yerleşir ve doğal bir saç izlenimi verir. Bu maddenin istenildiği kadar kullanılması mümkündür. Yağmurda ve aşırı sıcaklıklarda yaşanılan yoğun terleme anında bile saçtan akıp gitmesi olanaksızdır. Bunun nedeni üretiminde modern teknolojilerden olan nano teknolojinin kullanılmasıdır.

Uygulamadan önce saçların kuru olması ve spreyin kullanılmasından önce şişenin birkaç saniye iyice çalkalanması gerekir. Saçlı deride görülen seyrek bölgeye şişe birkaç cm uzaktan tutularak sıkılır. Ardından kurutma makinesi ile uygulama yapılan bölgenin yalnızca birkaç saniye boyunca kurutulması esastır. Son olarak saça nasıl şekil verilmesi isteniyor ise tarakla uygulama bölgesi de dahil olmak üzere taranması sağlanır.

Saç Dolgunlaştırıcı Saç Çıkarır Mı?

Luis Bien saç spreyi markaları arasında içerdiği bileşenler ve üretim kalitesi nedeni ile sıklıkla tercih edilir. Spreyin içinde olmazsa olmazlardan keratin proteinine yer verilir. Yanı sıra yeşil çay özü, betain, meyve asitleri ve hexapeptide bileşenlerinin bulunması saçın parlak ve canlı görünmesini sağlar. Hatta bu içerikler saçların beslenmesine olanak verir.

Keratin ipek liflerinin statik özelliğini içerir. Bu nedenle de manyetik bir etki ile saç tellerine tutunur. Böylece seyrelen saçta dolgun bir görünümün elde edilmesini sağlar. Ancak saç çıkarıcı niteliği bulunmaz. Özel formülü saç köklerin beslenmesinde oldukça etkilidir. Saçlarda ve saç derisinde yan etkilere sebebiyet vermez. Dermatolojik olarak test edilmesi Luis Bien markasının saç dolgunlaştırıcı ürününün rahatlıkla kullanılabileceğini gösterir.

Saç Spreyi Önerisi

Piyasada çok sayıda saç dolgunlaştırıcı ile karşılaşmak mümkündür. Ancak önemli olan içerdiği bileşenler nedeni ile herhangi bir yan etkisi olmayan saç spreyinin kullanılması gerektiğidir. Saç spreyi önerisi söz konusu olduğunda Luis Bien adını sık sık duymak mümkündür.

Sağlıklı bir saç görünümüne sahip olunması adına marka, bileşenlerinin doğal hammaddelerden elde edilmesine önem verir. Böylece saç dolgun bir görüntüye kavuşurken aynı zamanda içerdiği besleyici maddeler ile saçın kök kısımlarının beslenmesini sağlar. Bu durum saç spreyi erkek öneri dahilinde de gündeme gelir.