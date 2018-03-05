Bilecik Belediyesi, Türk Kızılayı Bilecik Şubesi ve Türkök Kök Hücre iş birliğinde hayata geçirilen "Sevgin İliklerime İşlesin" projesinin ilk meyveleri alınmaya başlandı. Proje kapsamında gönüllü kök hücre bağışçısı olan genç kız, nakil bekleyen 3 yaşındaki çocuğa hayat verecek.

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, geçen yıl başlatılan proje kapsamında verdiği kanla bir çocuğa umut olan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Hemşirelik Bölümü öğrencisi Betül Özcan, Bilecik Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü görevlileri ve proje koordinatörleri Gülnur Genç, İlker Çınar ve Gizem Oral'ı ağırladı.

"Bir kişi çok önemli, sayıya bakmamak lazım"

Kök hücre bağışçısı genç kızı kutlayan Yağcı, "Başkan olarak değil, bir insan olarak kutluyorum kızımızı. Güzel ve çok anlamlı bir proje. Verilen kanın özellikle 3 yaşındaki bir çocuğa yaşam umudu olması çok manidar. Bir kişi çok önemli, sayıya bakmamak lazım. Bugün başkası için olan şey yarın hepimiz için olabilir." diye konuştu.

Bir kişinin hayatının kurtarılmasına vesile olacağı için yaşadığı mutluluğu dile getiren Özcan da belki de hiç göremeyeceği bir kardeşi olmasından dolayı duygulandığını vurguladı.

İleriki günlerde Özcan'dan toplanacak kök hücre 3 yaşındaki çocuğa nakledilecek.