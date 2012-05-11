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Serbest bölgeler ilacı ucuzlatacak

Belli bölgelerde kurulacak sağlık serbest bölgelerinde, fabrikalar kurulacak, ilaç ve tıbbi malzemeler üretilecek.

Serbest bölgeler ilacı ucuzlatacak

Belli bölgelerde kurulacak sağlık serbest bölgelerinde, fabrikalar kurulacak, ilaç ve tıbbi malzemeler üretilecek.

11 Mayıs 2012 Cuma 16:49
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Serbest bölgeler ilacı ucuzlatacak

AK Parti İzmir Milletvekili Rıfat Sait, konuyla ilgili olarak AA muhabirine yaptığı açıklamada, pilot bölgelerin Samsun, İzmir, Ankara ve Bursa'da kurulabileceğini ifade etti. Sait, güneydoğu kapsamında Diyarbakır'da da oluşturulabileceğini kaydetti.

Yurtdışından hasta getirme
AK Parti'li Sait, ''Bazı özel hastaneler, yurtdışından hasta getirip onları ülkede tedavi ettirirlerse, onlara da birtakım muafiyetler uygulanacak. Nasıl ihracatta birtakım teşvikler varsa, bunu da ihracat gibi düşünüyoruz ve teşvikler olacak'' dedi.
İlaçların sağlık serbest bölgelerinden toplu olarak alınabileceğini ve bunun da ilaçların ucuzlamasına neden olacağını kaydeden Sait, nerelerin sağlık serbest bölgeleri olacağının 2-3 ay içerisinde açıklanacağını söyledi.

AA

Son Güncelleme: 11.05.2012 08:50
Anahtar Kelimeler:
AkpartiSerbest BölgeIlaçAkparti Milletvekili Rıfat SaitMilletvekili
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