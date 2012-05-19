Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 18°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118251
ALTIN
162.794
DOLAR
3.8430
STERLİN
5.3196
EURO
4.7254
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Şehit tıbbiyeliler anıldı

Türkiye sağlıkta bir dünya modeli

Şehit tıbbiyeliler anıldı

Türkiye sağlıkta bir dünya modeli

19 Mayıs 2012 Cumartesi 09:17
705 Okunma
Şehit tıbbiyeliler anıldı

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Çanakkale Savaşları'nda şehit düşen Darülfünun öğrencileri için Eceabat ilçesinde düzenlenen törenlere katıldı.
Bakan Akdağ, Sağlık-Sen tarafından düzenlenen, ''Mektepten Şahadete'' isimli anma programında, sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi.
Eceabat Belediyesi Sosyal Tesisleri'ndeki törende konuşan Akdağ, şehit tıbbiyelilerin yaptığının kuru bir cihangirlik olmadığını ifada ederek, ''Bizimde yaptığımız kuru bir siyaset değil'' dedi.
Onları bugün büyük bir özlemle andıklarını anımsatan Akdağ, şöyle devam etti:
''Türkiye bugün sağlıkta bir dünya modeli oldu. Kendi insanı ve dünyanın diğer ülkeleri açısından. Biz bunu işte burada şehit olan Tıbbiyelilerin ruh dünyasından aldığımız aynı kararlılıkla yerine getiriyoruz. Çünkü biz insana değer veriyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki Allah'ın yarattığı en şerefli mahluk olan insana hizmet etmek kadar değerli bir şey yok. İnsanların en hayırlısı, insanlara hizmet edenlerdir. Bizler sağlıkçılar olarak bu duygularla yolumuza devam edeceğiz. Biz burada hayatının baharında da çok iyi bir gelecek vaad eden mesleğin mensuplarının şahadeti için toplandık. Onlara karşı vefamızı, borcumuzu ifa etmenin yolu bir gece onlar için buraya toplanmak değil. Bunu yapıyoruz, yapacağız ama bunun yolu onlara layık olmaktan geçiyor. Bu kardeşlerimize binlerce rahmet, bizlere sevgi merhamet, ve ahfadına layık nesiller olmayı cenabı Allah'tan niyaz ediyorum.''
Tıbbiyelilerin ülkenin bütün gençleri gibi kendilerine ihtiyaç duyulduğu bir zamanda Çanakkale'ye koştuklarını ve çok kısa bir süre içerisinde, hayatlarının baharında şahadet şerbetini içtiklerini hatırlatan Bakan Akdağ, ''Başka bir çare de yoktu. Ülkeniz yoksa özgürlüğünüz, bağımsızlığınız ortadan kalkmışsa hiçbir şeyin kıymeti kalmıyor. Onlar o zaman bunu hissetmişler. Ve, büyük bir manevi güçle buralara koşup gelmişler. Onları bizim gelecek nesiller adına yaşatmamız lazım. O ruhu yaşatmamız lazım. Ben Çanakkale'ye her geldiğimde bunu hissediyorum. Bu sebeple, o yıllarda tıbbiyenin mezun vermediği bir dönem var. Biz kendi insanı için hayatının baharında kendi hayatını kaybeden insanları ve o günün zorluklarını düşündüğümüzde bugün ne kadar çalışsak, ne kadar fedakarlık etsek ne kadar üzerimize yük olsa bunu biraz daha taşıyabilecek kuvveti bulmuş oluyoruz. Enerjiyi bulmuş oluyoruz'' şeklinde konuştu.
Türkiye'de sağlık çalışanlarının üzerinde ciddi bir iş yükü olduğuna işaret eden Akdağ, şunları kaydetti:
''Sayımız az. Ama bu sayının azlığına rağmen, Türkiye'de sağlıkta dönüşüm programıyla sağlık çalışanları büyük bir başarıya imza attık. Bütün dünyaya model olarak gösterilen büyük bir Türkiye başarısını gerçekleştirdik. Vatandaşımıza sağlık hizmetini daha güzel bir biçimde sunabiliyoruz. İnşallah daha güzel olacak.''
Programda sağlıkçılar korosu tarafından türküler seslendirildi, Kur'an-ı Kerim okundu. Sunuculuğunu tiyatro sanatçısı Ahmet Yenilmez'in yaptığı programda cephede yaşanmış bir olay sahnelendi.
Törene, Çanakkale Vali Yardımcısı Hüseyin Kulözü, İl Emniyet Müdürü Ali Ekber Bektaş, Eceabat Belediye Başkanı Kemal Dokuz ile sağlık personeli ve vatandaşlar katıldı.


AA

Son Güncelleme: 19.05.2012 01:18
Anahtar Kelimeler:
Recep Akdağşehit TıbbiyelilerTürkiye Sağlık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bol su tüketmek, böbrek taşı oluşumunu engelliyor
Bol su tüketmek, böbrek taşı oluşumunu engelliyor
'İlaçlı stentte dışa bağımlılığı azaltacağız'
'İlaçlı stentte dışa bağımlılığı azaltacağız'
KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNE KARŞI “VÜCUDU EĞİTEREK” MÜDAHALE
KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNE KARŞI “VÜCUDU EĞİTEREK” MÜDAHALE
'Probiyotik kullanımı hekim kontrolünde olmalı'
'Probiyotik kullanımı hekim kontrolünde olmalı'
'Sevgin İliklerime İşlesin'
'Sevgin İliklerime İşlesin'
Oyun bağımlıları toplumsal yaşamdan uzaklaşıyor
Oyun bağımlıları toplumsal yaşamdan uzaklaşıyor
'Geleneksel tıp' uzmanları Türkiye'de buluşacak
'Geleneksel tıp' uzmanları Türkiye'de buluşacak
Kanser tedavisinde DNA nanorobotları devrede
Kanser tedavisinde DNA nanorobotları devrede
Suriyeli hastaya yeni topuk yapıldı
Suriyeli hastaya yeni topuk yapıldı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ