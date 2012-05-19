Şehit tıbbiyeliler anıldı

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Çanakkale Savaşları'nda şehit düşen Darülfünun öğrencileri için Eceabat ilçesinde düzenlenen törenlere katıldı.

Bakan Akdağ, Sağlık-Sen tarafından düzenlenen, ''Mektepten Şahadete'' isimli anma programında, sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi.

Eceabat Belediyesi Sosyal Tesisleri'ndeki törende konuşan Akdağ, şehit tıbbiyelilerin yaptığının kuru bir cihangirlik olmadığını ifada ederek, ''Bizimde yaptığımız kuru bir siyaset değil'' dedi.

Onları bugün büyük bir özlemle andıklarını anımsatan Akdağ, şöyle devam etti:

''Türkiye bugün sağlıkta bir dünya modeli oldu. Kendi insanı ve dünyanın diğer ülkeleri açısından. Biz bunu işte burada şehit olan Tıbbiyelilerin ruh dünyasından aldığımız aynı kararlılıkla yerine getiriyoruz. Çünkü biz insana değer veriyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki Allah'ın yarattığı en şerefli mahluk olan insana hizmet etmek kadar değerli bir şey yok. İnsanların en hayırlısı, insanlara hizmet edenlerdir. Bizler sağlıkçılar olarak bu duygularla yolumuza devam edeceğiz. Biz burada hayatının baharında da çok iyi bir gelecek vaad eden mesleğin mensuplarının şahadeti için toplandık. Onlara karşı vefamızı, borcumuzu ifa etmenin yolu bir gece onlar için buraya toplanmak değil. Bunu yapıyoruz, yapacağız ama bunun yolu onlara layık olmaktan geçiyor. Bu kardeşlerimize binlerce rahmet, bizlere sevgi merhamet, ve ahfadına layık nesiller olmayı cenabı Allah'tan niyaz ediyorum.''

Tıbbiyelilerin ülkenin bütün gençleri gibi kendilerine ihtiyaç duyulduğu bir zamanda Çanakkale'ye koştuklarını ve çok kısa bir süre içerisinde, hayatlarının baharında şahadet şerbetini içtiklerini hatırlatan Bakan Akdağ, ''Başka bir çare de yoktu. Ülkeniz yoksa özgürlüğünüz, bağımsızlığınız ortadan kalkmışsa hiçbir şeyin kıymeti kalmıyor. Onlar o zaman bunu hissetmişler. Ve, büyük bir manevi güçle buralara koşup gelmişler. Onları bizim gelecek nesiller adına yaşatmamız lazım. O ruhu yaşatmamız lazım. Ben Çanakkale'ye her geldiğimde bunu hissediyorum. Bu sebeple, o yıllarda tıbbiyenin mezun vermediği bir dönem var. Biz kendi insanı için hayatının baharında kendi hayatını kaybeden insanları ve o günün zorluklarını düşündüğümüzde bugün ne kadar çalışsak, ne kadar fedakarlık etsek ne kadar üzerimize yük olsa bunu biraz daha taşıyabilecek kuvveti bulmuş oluyoruz. Enerjiyi bulmuş oluyoruz'' şeklinde konuştu.

Türkiye'de sağlık çalışanlarının üzerinde ciddi bir iş yükü olduğuna işaret eden Akdağ, şunları kaydetti:

''Sayımız az. Ama bu sayının azlığına rağmen, Türkiye'de sağlıkta dönüşüm programıyla sağlık çalışanları büyük bir başarıya imza attık. Bütün dünyaya model olarak gösterilen büyük bir Türkiye başarısını gerçekleştirdik. Vatandaşımıza sağlık hizmetini daha güzel bir biçimde sunabiliyoruz. İnşallah daha güzel olacak.''

Programda sağlıkçılar korosu tarafından türküler seslendirildi, Kur'an-ı Kerim okundu. Sunuculuğunu tiyatro sanatçısı Ahmet Yenilmez'in yaptığı programda cephede yaşanmış bir olay sahnelendi.

Törene, Çanakkale Vali Yardımcısı Hüseyin Kulözü, İl Emniyet Müdürü Ali Ekber Bektaş, Eceabat Belediye Başkanı Kemal Dokuz ile sağlık personeli ve vatandaşlar katıldı.





