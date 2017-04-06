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Sebze-meyveler hipertansiyonu düşürüyor

Potasyum açısından zengin sebze ve meyve tüketiminin kan basıncını düşürerek hipertansiyon ve ona bağlı kalp hastalıklarının önlenmesine yardımcı olduğu tespit edildi.

Sebze-meyveler hipertansiyonu düşürüyor

Potasyum açısından zengin sebze ve meyve tüketiminin kan basıncını düşürerek hipertansiyon ve ona bağlı kalp hastalıklarının önlenmesine yardımcı olduğu tespit edildi.

06 Nisan 2017 Perşembe 15:21
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Sebze-meyveler hipertansiyonu düşürüyor

Potasyum açısından zengin sebze ve meyve tüketiminin kan basıncını düşürerek hipertansiyon ve ona bağlı kalp hastalıklarının önlenmesine yardımcı olduğu tespit edildi.

Güney California Üniversitesi (USC) Keck Tıp Fakültesinden hücre ve nörobiyoloji profesörü Alicia McDonough'un yaptığı çalışmaya göre, tatlı patates, avokado, ıspanak, muz, fasulye hatta kahve gibi potasyum açısından zengin sebze ve meyve tüketimi, yüksek tansiyonun düşürülmesinde yardımcı oluyor.

Potasyumun insan vücudu üzerindeki faydalarını göstermek isteyen McDonough, son bilimsel çalışmaları, kendi laboratuvarı ve çeşitli laboratuvarlarda kemirgenler üzerinde test etti.

Çeşitli nüfus çalışmalarının tüketilen sodyum miktarından bağımsız olarak, potasyum tüketiminin kan basıncını düşürdüğünü tespit eden McDonough, ayrıca potasyum takviyesi ile yapılan girişimsel çalışmalarda da potasyumun kan basıncı üzerinde doğrudan olumlu etki yaptığını ortaya koydu.

McDonough, "Sodyum tüketimini azaltmanın, kan basıncını düşürmek için iyi bir yöntem olduğu bilinir ancak araştırmalar potasyum açısından zengin diyet uygulamanın da hipertansiyon üzerinde eşit derecede etkisi olduğunu saptadı." dedi.

"Potasyum açısından zengin beslendiğiniz zaman böbrekleriniz daha fazla tuz ve su ifraz ederek potasyum atar. Yani yüksek potasyum tüketmenin diüretik etkisi vardır." diyen McDonough, insanoğlunun eski atalarının daha çok sebze, meyve, fasulye ve tahıllarla beslenerek düşük sodyum, yüksek potasyum diyeti uyguladığını anlattı. Artık insanların sodyum ağırlıklı beslendiklerini ifade eden McDonough, bu durumun hipertansiyon ve kalp hastalıklarına davetiye çıkardığını belirtti.

AA

Anahtar Kelimeler:
SebzeMeyveHipertansiyon
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