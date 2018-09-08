ŞARBON HASTALIĞI BELİRTİLERİNE DİKKAT! 

Haber: SUMRU AYDIN

Şarbon hastalığı nedir? Nerede Bulunur?

Şarbon hastalığı bakteriyel bir hastalıktır. Sığır, koyun, keçi gibi hayvanlar üzerinden insan derisine bulaşan tehlikeli ve ölümle sonuçlanabilen bir hastalıktır. Şarbon hastalığının mikrobu olan Bacillus antracis denen bir bakteridir. Özellikle toprakta ve meralarda bulunan bu bakteri ile temas etmenin yanı sıra solunum yolu ile bulaşması durumu da mümkün olup oldukça tehlikelidir. Hastalığa yol açan mikrobun en önemli özelliği zorlu fiziksel ve kimyasal çevre koşullara son derece dayanıklı “spor” denilen yapılar oluşturmasıdır.

Kimler Şarbon Hastalığının Risk Grubundadır?

Hayvancılıkla uğraşanlar, çobanlar, kasaplar, mezbaha işçileri, dericilik sanayinde çalışanlar, veteriner hekimler, hastalığın yaygın olduğu bölgelerde ölen hayvanların kesildiği veya yerleşim birimlerine yakın ölen hayvanların gömüldüğü yerlerde oynayan çocuklar şarbon yönünden risk gruplarını oluşturmaktadır.

Şarbon Hastalığı Nasıl Bulaşır?

Şarbon hastalığı insandan insana bulaşmaz. Vücuda girdikten hemen sonra üremeye başlayan virüs, protein yapısında toksinler salgılayarak ölümcül toksinlere sebep olur. İşte Şarbon hastalığının bulaşma yolları:

Şarbonlu hayvanlarla temasta bulunmak

Özellikle şarbonlu hayvanların kesilmesi sırasında onlara temas etmek ve etini yemek.

Otçul hayvanların derileri ve tüyleri ile temas halinde olmak.

Hastalığın görüldüğü ülkeden büyükbaş hayvan satın almak

Şarbon Hastalığının Belirtileri Nelerdir?

Şarbon hastalığı belirtileri bakterinin bulaşma şekline ve çeşitliliğine göre değişkenlik göstermektedir. Özellikle virüsün bulaşmasının ardından birkaç gün sonra belirti vermeye başlayan deri şarbonu ilk başta sinek ısırığına benzer belirtiler ile karşınıza çıkar. Daha sonra bu kabarcıklar bir baloncuk şeklini alır ve kara bir leke şekline dönüşür. Bağırsak şarbonunda ise bulantı, kanlı kusma ve kanlı dışkı gibi belirtiler görülür. Özellikle bağırsakta görülen bu tür oldukça riskli ve tehlikelidir.

İşte Şarbon Hastalığının Türleri!

Akciğer şarbonu

Akciğer şarbonu temas yolu ile bulaşmaktan ziyade solunum yolu ile vücuda yerleşir. Havada asılı kalan şarbon bakterileri solunum ile vücuda girerek akciğere yapışır. Vücuda giren bakteri yaklaşık 1 hafta sonra belirti vermeye başlar ve bu belirtiler soğuk algınlığı ile kendini gösterebilir. Özellikle lenf bezlerinin şişmesi ve nefes darlığı gibi belirtilerle devam eder.

Deri şarbonu

Deride bulunan kesik ve yaralardan vücuda giriş yapam bakteri, şarbon bulunan hayvanların deri, kıl ve yünleri ile temasta bulunması sonucunda bulaşmaktadır. Ciltte ağrı, sızı ve kabartı şeklinde belirtileri görülür. Oluşan kabartının çevresinde ödem oluşur ve derinin altında ülser meydana gelebilir.

Bağırsak şarbonu

Bağırsak şarbonu bakterinin bulunduğu etin tüketilmesi sonucunda ortaya çıkan sindirim sistemi şablonu olarak bilinir. Özellikle az pişmiş etlerde risk oranı yüksektir. Kanlı dışkı ve kan kusma gibi sindirim sisteminde meydana gelen kanamalara sebep olur.

Şarbon Hastalığı Nasıl Tedavi Edilir?

Şarbon hastalığı için erken tedavi oldukça önem taşır. Erken teşhis tedavisinde en çok kullanılan yöntem antibiyotikler ve kristal penisilindir. Özellikle akciğer şarbonunda yüksek dozda antibiyotik uygulanmaktadır.

Deri şarbonunda ise cerrahi bir müdahale yapılmaz. Ancak yaralar üzerine sürekli olarak pansuman tedavisi yapılmalıdır. Bu yüzden kişi sürekli kontrol altında tutulmalıdır. Şarbonun teşhisi yalnızca klinik belirtilere bakılarak konulamaz. Klinik belirtilerle beraber bakteriyolojik ve serolojik laboratuar testleri mutlaka yapılmalıdır.