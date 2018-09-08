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ŞARBON HASTALIĞI BELİRTİLERİNE DİKKAT! 

Şarbon hastalığı Asya, Afrika ve Güney Amerika gibi Akdeniz ülkelerinde sıkça görülen oldukça tehlikeli bir hastalıktır. Kurban bayramı sonrasında görülen vakalar basında yerini alsa da bu hastalık aslında toprakta ve meralarda bulunan Bacillus Antracis virüsüyle karşımıza çıkar. Özellikle hayvancılıkla uğraşanların Veteriner Hekim Kontrolünü ihmal etmemesi gerekirken  bizim de bu hastalıkla ilgili bilgi sahibi olmamız çok önemli.  Bu hafta Sağlık Notları’nda Avrasya Hastanesi Acil Servis Ünitesi Doktoru Türkan Kasabalı, Şarbon hastalığının nasıl bulaşabileceği, risk grubundakiler, teşhis ve tedavi yöntemleri hakkında çok önemli bilgiler veriyor. Yazımızdaki belirtiler kısmını mutlaka çok dikkatli okumanızı, kendinizde ya da çevrenizde herhangi bir şüphede acil olarak bir sağlık kuruluşuna gitmenizi önemle öneriyorum. Instagram sayfamız olan sagliknotlari_net ‘ten bizi takip etmeyi unutmayın! Herkese sevgiler

ŞARBON HASTALIĞI BELİRTİLERİNE DİKKAT! 

Şarbon hastalığı Asya, Afrika ve Güney Amerika gibi Akdeniz ülkelerinde sıkça görülen oldukça tehlikeli bir hastalıktır. Kurban bayramı sonrasında görülen vakalar basında yerini alsa da bu hastalık aslında toprakta ve meralarda bulunan Bacillus Antracis virüsüyle karşımıza çıkar. Özellikle hayvancılıkla uğraşanların Veteriner Hekim Kontrolünü ihmal etmemesi gerekirken  bizim de bu hastalıkla ilgili bilgi sahibi olmamız çok önemli.  Bu hafta Sağlık Notları’nda Avrasya Hastanesi Acil Servis Ünitesi Doktoru Türkan Kasabalı, Şarbon hastalığının nasıl bulaşabileceği, risk grubundakiler, teşhis ve tedavi yöntemleri hakkında çok önemli bilgiler veriyor. Yazımızdaki belirtiler kısmını mutlaka çok dikkatli okumanızı, kendinizde ya da çevrenizde herhangi bir şüphede acil olarak bir sağlık kuruluşuna gitmenizi önemle öneriyorum. Instagram sayfamız olan sagliknotlari_net ‘ten bizi takip etmeyi unutmayın! Herkese sevgiler

08 Eylül 2018 Cumartesi 17:07
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ŞARBON HASTALIĞI BELİRTİLERİNE DİKKAT! 

Haber: SUMRU AYDIN

Şarbon hastalığı nedir? Nerede Bulunur?

Şarbon hastalığı bakteriyel bir hastalıktır. Sığır, koyun, keçi gibi hayvanlar üzerinden insan derisine bulaşan tehlikeli ve ölümle sonuçlanabilen bir hastalıktır. Şarbon hastalığının mikrobu olan Bacillus antracis denen bir bakteridir. Özellikle toprakta ve meralarda bulunan bu bakteri ile temas etmenin yanı sıra solunum yolu ile bulaşması durumu da mümkün olup oldukça tehlikelidir.  Hastalığa yol açan mikrobun en önemli özelliği zorlu fiziksel ve kimyasal çevre koşullara son derece dayanıklı “spor” denilen yapılar oluşturmasıdır.  

Kimler Şarbon Hastalığının Risk Grubundadır?

Hayvancılıkla uğraşanlar, çobanlar, kasaplar, mezbaha işçileri, dericilik sanayinde çalışanlar, veteriner hekimler, hastalığın yaygın olduğu bölgelerde ölen hayvanların kesildiği veya yerleşim birimlerine yakın ölen hayvanların gömüldüğü yerlerde oynayan çocuklar şarbon yönünden risk gruplarını oluşturmaktadır. 

Şarbon Hastalığı Nasıl Bulaşır?

Şarbon hastalığı insandan insana bulaşmaz. Vücuda girdikten hemen sonra üremeye başlayan virüs, protein yapısında toksinler salgılayarak ölümcül toksinlere sebep olur.  İşte Şarbon hastalığının bulaşma yolları:

  • Şarbonlu hayvanlarla temasta bulunmak
  • Özellikle şarbonlu hayvanların kesilmesi sırasında onlara  temas etmek  ve etini yemek. 
  • Otçul hayvanların derileri ve tüyleri ile temas halinde olmak. 
  • Hastalığın görüldüğü ülkeden büyükbaş hayvan satın almak

Şarbon Hastalığının Belirtileri Nelerdir?

Şarbon hastalığı belirtileri bakterinin bulaşma şekline ve çeşitliliğine göre değişkenlik göstermektedir. Özellikle virüsün bulaşmasının ardından birkaç gün sonra belirti vermeye başlayan deri şarbonu ilk başta sinek ısırığına benzer belirtiler ile karşınıza çıkar. Daha sonra bu kabarcıklar bir baloncuk şeklini alır ve kara bir leke şekline dönüşür. Bağırsak şarbonunda ise bulantı, kanlı kusma ve kanlı dışkı gibi belirtiler görülür. Özellikle bağırsakta görülen bu tür oldukça riskli ve tehlikelidir. 

İşte Şarbon Hastalığının Türleri!

  • Akciğer şarbonu

Akciğer şarbonu temas yolu ile bulaşmaktan ziyade solunum yolu ile vücuda yerleşir. Havada asılı kalan şarbon bakterileri solunum ile vücuda girerek akciğere yapışır. Vücuda giren bakteri yaklaşık 1 hafta sonra belirti vermeye başlar ve bu belirtiler soğuk algınlığı ile kendini gösterebilir.  Özellikle lenf bezlerinin şişmesi ve nefes darlığı gibi belirtilerle devam eder. 

  • Deri şarbonu

Deride bulunan kesik ve yaralardan vücuda giriş yapam bakteri, şarbon bulunan hayvanların deri, kıl ve yünleri ile temasta bulunması sonucunda bulaşmaktadır. Ciltte ağrı, sızı ve kabartı şeklinde belirtileri görülür. Oluşan kabartının çevresinde ödem oluşur ve derinin altında ülser meydana gelebilir. 

  • Bağırsak şarbonu

Bağırsak şarbonu bakterinin bulunduğu etin tüketilmesi sonucunda ortaya çıkan sindirim sistemi şablonu olarak bilinir. Özellikle az pişmiş etlerde risk oranı yüksektir. Kanlı dışkı ve kan kusma gibi sindirim sisteminde meydana gelen kanamalara sebep olur.

Şarbon Hastalığı Nasıl Tedavi Edilir?

Şarbon hastalığı için erken tedavi oldukça önem taşır. Erken teşhis tedavisinde en çok kullanılan yöntem antibiyotikler ve kristal penisilindir. Özellikle akciğer şarbonunda yüksek dozda antibiyotik uygulanmaktadır.

Deri şarbonunda ise cerrahi bir müdahale yapılmaz. Ancak yaralar üzerine sürekli olarak pansuman tedavisi yapılmalıdır. Bu yüzden kişi sürekli kontrol altında tutulmalıdır. Şarbonun teşhisi yalnızca klinik belirtilere bakılarak konulamaz. Klinik belirtilerle beraber bakteriyolojik ve serolojik laboratuar testleri mutlaka yapılmalıdır.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Avrasya Hastanesişarbon HastalığıÖnce Vatan Gazetesi
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