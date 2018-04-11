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Sağlıkta israfın önüne geçilecek

Sağlık Bakanlığının başlattığı çalışma kapsamında, gereksiz yere yaptırılan tahlil, MR, ultrason, film ve ilaç israfına son verilecek.

Sağlıkta israfın önüne geçilecek

Sağlık Bakanlığının başlattığı çalışma kapsamında, gereksiz yere yaptırılan tahlil, MR, ultrason, film ve ilaç israfına son verilecek.

11 Nisan 2018 Çarşamba 13:20
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Sağlıkta israfın önüne geçilecek

ANKARA - Edinilen bilgiye göre, sağlıkta hizmet kalitesi ve personel sayısı artırılırken, bir yandan da tanı ve tedavi sürecinde kullanılan gereksiz malzeme ile tetkik israfının önlenmesi için Sağlık Bakanlığınca çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, sağlık harcamalarının daha iyi, daha hızlı ve daha kaliteli hizmet sunumu için yapılması, israfın ise engellenmesi amaçlandı.

Gereksiz kullanımların engellenmesi için ilk etapta antibiyotiğe yönelik çalışmaları hayata geçiren Bakanlığın viral kaynaklı hastalıklarda antibiyotiğin fayda sağlamadığına yönelik farkındalık artıran projeleri sayesinde, antibiyotik kullanımında ciddi bir azalma sağlandı.

Klinik rehberler hazırlanıyor

Tasarruftan ziyade doğru kullanım için çalışma alanını genişleten Bakanlık, "Doğru Laboratuvar ve Doğru Radyoloji Kullanımları" başlığı altında yeni bir çalışma başlattı.

Bu kapsamda, uzmanlık dernekleriyle birlikte yürütülen ayrı bir çalışma ile her uzmanlık alanına ilişkin klinik rehberler hazırlanacak. Söz konusu klinik rehberler uluslararası kanıta dayalı modellere göre yapılacak. Örneğin, diyabet hastalığında birinci, ikinci ve üçüncü basamak tedavi modelleri bu rehberlerde belirlenecek. Birinci ya da ikinci basamak uygulanmadan üçüncü basamak tedaviye gidilemeyecek.

Bu yıl sonuna kadar yayımlanması planlanan rehberlerin bir kısmı, Avrupa ve Amerika'dakilerin Türkiye'ye uyumlaştırılması şeklinde olacak. Bu aşamadan sonra ise hazırlanan klinik rehberler sisteme yüklenecek. Sistemde rehber yüklü olduğunda, birinci basamakta uygulanması gereken bir ilaç tedavisi mevcutken ikinci ya da üçüncü basamakta verilecek bir ilacı sistem kabul etmeyecek.

Bunun dışında kimi zaman hastadan farklı farklı hastanelerden istenilen MR, ultrason, tomografi gibi tetkikler ya da laboratuvar testlerine yönelik de uygulama olacak. Şikayet olmayan bir duruma ilişkin tetkik yapılmasının önlenebilmesi için yeni sistemde, hastanın nerede ne yaptırdığı görülebilecek. Buna göre, örneğin hastanın bir gün önce başka bir hastanede MR çektirdiği görülecek ve yeniden çekilmesi için onay verilmeyecek. Belli bir süre içinde tetkik tekrarına izin verilmeyecek.

Sistemle birlikte ayrıca sonra özellikle radyolojik uygulamaların tekrarlanmasına bağlı hastanın alacağı gereksiz radyasyon da engellenecek. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Sağlık BakanlığıIsraf
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