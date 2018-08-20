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Sağlıkta dışa bağımlılık azaltılacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Tıbbi cihaz, sarf, ilaç ve aşı konusunda dışa bağımlılığımızı azaltacak projelerimizi hayata geçirmekte kararlıyız." dedi.

Sağlıkta dışa bağımlılık azaltılacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Tıbbi cihaz, sarf, ilaç ve aşı konusunda dışa bağımlılığımızı azaltacak projelerimizi hayata geçirmekte kararlıyız." dedi.

20 Ağustos 2018 Pazartesi 11:16
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Sağlıkta dışa bağımlılık azaltılacak

ANKARA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı'nın birlik ve beraberliğin pekiştirilmesine vesile olacağına inandığını belirterek, bayramın vatana ve millete hayır getirmesi temennisinde bulundu.

Son günlerde Türkiye'nin ekonomik saldırılara maruz kaldığını ifade eden Koca, "Bu durumu bir fırsata çevirerek, bu vesileyle israftan kaçınıp kendi üretimimizi yapmak istiyoruz. Tıbbi cihaz, sarf, ilaç ve aşı konusunda dışa bağımlılığımızı azaltacak projelerimizi hayata geçirmekte kararlıyız." diye konuştu.

Koca, bayramların milli duyarlılıkla, birlik ve beraberlik içinde olma gereğinin ortak duyguya dönüştüğü gün olduğunu vurguladı.

Kurban Bayramı'nda yaralanmaların yanı sıra tatil nedeniyle yapılan seyahatler sırasında da trafik kazaları yaşandığını anımsatan Koca, "Vatandaşlarımızdan bu hususlarda azami derecede dikkat göstermelerini rica ediyorum. Başta vatandaşlarımızın sağlığı için bayramı görevi başında geçiren fedakar sağlık çalışanlarımız olmak üzere aziz milletimizin bayramını tebrik ederim." dedi.

Bakan Koca, sağlık çalışanlarının her zaman görevlerinin başında olduğunun altını çizerek, tüm vatandaşların sağlık çalışanlarına ihtiyaç duymadan huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmelerini temenni etti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Sağlık BakanıDışa BağımlılıkSağlık
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