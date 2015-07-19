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Sağlıkta "dijital röntgen" dönemi

Sağlık Bakanlığı, hastalıkların teşhisinde daha iyi sonuç elde etmek için geçen yıl satın aldığı 500 dijital görüntüleme sistemine bu yıl yenilerini ekleyecek.

Sağlıkta "dijital röntgen" dönemi

Sağlık Bakanlığı, hastalıkların teşhisinde daha iyi sonuç elde etmek için geçen yıl satın aldığı 500 dijital görüntüleme sistemine bu yıl yenilerini ekleyecek.

19 Temmuz 2015 Pazar 12:16
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Sağlıkta

İSTANBUL 

Sağlık Bakanlığı, hastalıkların teşhisinde daha iyi sonuçlara ulaşabilmek için bu yıl 470 dijital görüntüleme cihazı daha alacak.

Sağlık Bakanlığı Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürü Dr. Hüsem Hatipoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk olarak geçen senenin ocak ayında 50 dijital görüntüleme sistemi alındığını söyledi.

Geçen yıl toplam 500 cihaz alındığını ve kurulumunun ülke genelindeki hastanelerde devam ettiğini belirten Hatipoğlu, "Bu yıl içinde yapmaya başladığımız ihalelerle alımı gerçekleştirilecek olan 470 dijital görüntüleme sistemiyle toplam 970 cihazı ülkeye kazandırmış olacağız" diye konuştu.

Hatipoğlu, hastalıkların teşhisine yardımcı olan MR, ultrason, mamografi, tomografi gibi görüntülü tanı ve inceleme yöntemleri için en temel araçların başında röntgen cihazları olarak bilinen görüntüleme sistemlerinin geldiğini aktardı.

Yeni cihazların kablosuz ve uzaktan kontrol edilebilme özelliklerine sahip olduğunu dile getiren Hatipoğlu, "Yeni cihazla, eski cihazlara nazaran daha detaylı ve kaliteli görüntü alınabilecek, hasta ise daha az 'x' ışınına maruz kalacak" ifadelerini kullandı.

Sistemlerin kullanım kolaylığı, kaset taşıma, film banyosu veya tarama gibi işlemlere gerek duyulmamasının hastane çalışanları için devrim niteliğinde bir gelişme olduğunu vurgulayan Hatipoğlu, yeni alınan cihazların hasta ve hastalıklara ilişkin bir veri oluşturacağını, bu bilgilerin de hastaya ait veri hesaplarında saklanarak doktorların hastayı daha iyi tanıyabilmesi açısından önemli fırsatlar sağlayacağını kaydetti.

Hatipoğlu, dünyada bu ölçekte dijital görüntüleme sistemi alımı yapıp, kısa sürede hastanelerini yenileyebilen ikinci bir ülkenin olmadığına dikkati çekerek, ABD, Fransa, İtalya, Almanya gibi ülkelerin dijital görüntüleme sistemine büyük oranda geçtiğini ifade etti.

"Tüm hastanelerde yeni sisteme geçilecek"

Hatipoğlu, en kısa zamanda tüm kamu hastanelerinde dijital görüntüleme sistemine geçilmesinin planlandığını söyledi. Yeni sistemle teşhis ve tedavi süreçlerinde yeni bir dönemin başlayacağını aktaran Hatipoğlu, şunları kaydetti:

"Yeni cihaz, hasta açısından daha detaylı çekim yapabilen, hastayı uzun sure çekim alanında yormadan, hatta yatalak hastayı mobil hasta yatağından kaldırmadan çekim yapmaya imkan tanıyor. Çekimler, doktor açısından kısa zamanda hızlı ve daha kaliteli görüntü elde edilmesi dolayısıyla teşhislerde en ufak ayrıntıların gözden kaçmasını engelleyici niteliktedir." 

AA

Son Güncelleme: 19.07.2015 11:17
Anahtar Kelimeler:
OncevatanSağlıkBakan
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