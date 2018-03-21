Sağlıklı Yaşam Aracı, 10 milyon kişiye ulaştı

Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan Sağlıklı Yaşam Araçları Projesi ile 2 yılda 10 milyon kişiye ulaşıldı.

Sağlık Bakanlığı'nın sağlıklı yaşam bilincini oluşturmak için "Ulaşılacak her yere ulaşma" sloganıyla Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü bünyesinde başlattığı Sağlıklı Yaşam Araçları Projesi, iki yıldır devam ediyor.

Toplumun ve bireyin sağlığı ile ilgili bilgi, farkındalık ve kontrol yeteneklerini artırma, sağlığı doğrudan ve dolaylı olarak etkileyen faktörlerin iyileştirilmesine yönelik davranış değişikliği oluşturma, halk sağlığını koruma ve geliştirme, hastalık risklerini azaltmak amacıyla başlatılan projede, 10 milyon kişiye ulaşıldı.

3 milyon kilometre yol

Sağlıklı Yaşam Araçları Projesi'nde 150 araç 81 ilde hizmet verirken, teknolojik donanımlı mobil sağlık araçları Türkiye'nin her köşesine ulaşmak ve sağlık bilincini oluşturmak için iki yılda 3 milyon kilometre yol kat etti.

Sağlık Bakanlığı konseptine uygun dış tasarımının yanı sıra araçlarda bulunan dokunmatik bilgi ekranı, açılır kapanır sahne platform sistemi, 24 saat internet bağlantısı, televizyon, ses sistemi ve DVD oynatıcı gibi donanımlar sayesinde teknolojiden de faydalanılarak mobil hizmet alanında öne çıkan sağlıklı yaşam araçlarında bilgilendirici pek çok materyal halka dağıtıldı.

12 bin okula gidildi

Projeye dahil tüm araçlarda, deneyimli sağlık personeli haftada 45 saat hizmet veriyor. İki yıldır okullara, pazar alanlarına, AVM'lere, şehir merkezlerine ve hatta yaz aylarında plajlara giden sağlık personeli, Türkiye'de sağlık bilincinin artırılması konusunda büyük rol oynadı. Özellikle okul ziyaretlerinde büyük başarı elde eden Sağlıklı Yaşam Araçları, 12 bin okul ziyaretiyle 3 milyon öğrenciye ulaştı.

Türkiye'nin her köşesine uzanan proje kapsamında sağlık personelleri, ağız ve diş sağlığı, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, depresyon, diyabet, fiziksel aktivite, hepatit, ishal, kalın bağırsak ve meme kanseri, KOAH, obezite, obeziteden korunma ve fiziksel aktivitenin önemi, organ bağışı, sağlıklı beslenme konusunda halka eğitim vererek materyaller dağıttı.

Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü yetkilileri, iki yıl önce "Ulaşılacak her yere ulaşma" sloganıyla çıkılan yolda önemli mesafe alındığını belirterek, "Sağlık personelimiz büyük özveriyle çalışıyor. Sahada çalışmanın zorluklarını göğüslüyor. Özellikle ulaşılamaz denilen yerlere gidip bir insana dokunmak bizi çok mutlu ediyor. Sağlık bilincini oluşturmak için başlattığımız projenin daha başındayız. Halkımız bizi yollarda görmeye, ulaşılamaz denilen yerlerde görmeye devam edecek. Sadece sağlık konularında değil, çocuk ihmal ve istismarı, kadına yönelik şiddet gibi konularda özel günler ve haftalarda diğer kurumlarla iş birliği yaparak çeşitli etkinlikler düzenliyoruz." ifadelerini kullandı.