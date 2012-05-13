Sağlıkçıya

Sağlık Bakanı Recep Akdağ imzalı ''Çalışan güvenliğinin sağlanması'' genelgesinin hafta başında il sağlık müdürlüklerine gönderilmesi planlanıyor.



Sağlık Bakanlığı'nca hazırlanan genelgeyle şiddete uğrayan sağlık çalışanlarına acil durumlar hariç hizmetten çekilme hakkı tanındı.

Hizmetten çekilme talebi kurum tarafından belirlenen yöneticiye sözlü veya yazılı bildirilecek.

Yönetici taleple ilgili gecikmeksizin karar verecek. Talebin uygun bulunması halinde hastanın tedavisi güvenlik önlemleri alınarak yeni bir sağlıkçı görevlendirilerek devam edecek. Bu mümkün olmazsa hasta başka bir kuruma sevk edilecek.

Hastanelerin bekleme alanlarında ''sorun çözücü''ler görev yapacak.