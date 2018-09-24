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Sağlık ve güzellik için : Peloid Pelomin

YAĞMUR TANYILDIZ'ın haberi için tıklayınız...

Sağlık ve güzellik için : Peloid Pelomin

YAĞMUR TANYILDIZ'ın haberi için tıklayınız...

24 Eylül 2018 Pazartesi 11:16
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Sağlık ve güzellik için : Peloid Pelomin

Peloid Nedir?

Doğada gerçekleşen jeolojik ve biyolojik olaylar sonucu oluşan organik ve inorganik maddelerdir. Termonineral sulardan sonra en yaygın olarak kullanılan balneolojik kaynak olan peloidler doğal olarak su içerebilir veya kuru olarak oluşabilirler.

Doğada ince tanecikli halde bulunabildikleri gibi, bazı ön hazırlık işlemleriyle ince tanecikli hale getirilirler. Peloidlerin kullanımı için yeterli miktarda termal veya mineralli su karıştırılarak uygun yoğunluk, kullanım sırasında uygun sıcaklık sağlanır. Peloidler çamur banyosu ve bölgesel uygulamalar şeklinde bir dizi hastalığın tedavisinde tamamlayıcı tedavi unsuru olarak kullanılırlar.

Termal Yüz Vücut Toniği

%100 doğal olan Tuzla İçmeleri’nin zengin mineralli (TERMAL) suyu, bünyesinde barındırdığı;
magnezyum,
kalsiyum,
potasyum,
sülfat,
demir,
çinko mineralleri ile oldukça önemli bir yapıya sahiptir. İçindeki zengin mineraller sayesinde uygulama yapılan cildi temizleyerek besler, nemlendirerek canlılık kazandırır.

KULLANIMI:

Termal tonik yüz, vücut ve dekolte bölgesine sprey sıkılarak veya pamuğa dökülerek uygulanır.Cildi durulamadan kuruması beklenir.Makyaj, ciltten pamuk yardımı ile çıkarılır, sonrasında cildin mineralleri emmesi için durulamadan ciltte kuruması beklenir. Her cilt tipine uygundur ve makyaj sonrası kullanım haricindede yüz ve dekolte bölgesine uygulanabilir. Günde iki kez uygulama yapılabilir.

Yüz ve Vücut Maskesi

FAYDALARI :

Cilt altı kan dolaşımını arttırır, cildi canlandırır. Ciltteki lekelerin giderilmesinde,gerginleşmesinde,ciltte genç ve dinamik görünüm sağlanmasında yardımcı olur. Ciltteki doku hasarının onarılmasında,cilt çatlaklarının giderilmesinde ve dermis tabakasını besleyerek selulit oluşumunun önlenmesinde yanınızda olur.İçindeki zengin mineraller sayesinde cilt altı kaslarını besleyerek, böylelikle cilt yaşlanmasının gecikmesinde önemli rol oynar. Ayrıca; 5 haftalık bir kullanımla size tazelenmiş bir cilt hediye edebiliyor.
KULLANIM ŞEKLİ:
Ürün tüm cilt tipleri için uygundur.
Yağlı Ciltlerde       : 25-30 dk arası
Normal Ciltlerde      : 15-20 dk arası
Kuru ciltlerde        : 10-12 dk arası
Peloid maske temiz cilt üzerinde uygulanmalıdır. Maske yüze uygulanacaksa göz ve dudak çevresi açıkta kalacak şekilde düzgün bir tabaka halinde (yaklaşık 1 mm kalınlığında) uygulanır. Vücuda uygulamada düzgün bir tabaka halinde sürülür.Maske cilt tipine göre yukarıda belirtilen süre boyunca bekletilir.Maske süresi sonunda bol su ile temizlenir.Temizlerken sabun veya şampuan gibi temizlik maddeleri kullanılmaz.
Beklenmeyen bir etki görüldüğünde doktorunuza başvurunuz.

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Anahtar Kelimeler:
Peloid Pelomin
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