Sağlık turizminde yaşlılar da dikkate alınmalı

ANKARA - Ankara Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Emine Özmete, 2025 yılında 60 yaş üzerindeki bireylerin sayısının 1,2 milyar, 2040 yılında 1,3 milyar, 2050 yılında 2 milyar olacağının öngörüldüğünü belirterek, "Aktif yaşlanma için sağlık turizminin teşvik edilmesi konusu gündemde, dünya ülkelerindeki yaşlı nüfusun Türkiye'den hizmet almasının sağlanması gerekiyor" dedi.



Prof. Dr. Emine Özmete, sosyal, ekonomik, tıbbi, bilimsel ve teknolojik değişimlerin sonucu olarak dünyada yaşlı nüfusunun arttığını ve artmaya devam ettiğini belirtti. "2025 yılında 60 yaş üzerindeki bireylerin sayısının 1,2 milyar, 2040 yılında 1,3 milyar, 2050 yılında 2 milyar olacağı öngörülüyor" diyen Özmete, 2002 yılında gelişmekte olan ülkelerde yaşayan 60 ve daha büyük yaştaki bireylerin yaklaşık 400 milyon olduğunu, 2025 yılına gelindiğinde ise bu sayının 840 milyona yükseleceğinin tahmin edildiğini söyledi.



Dolayısıyla, gelişmiş ülkelerin, neredeyse tümünün gelecek on yıllar içinde nüfuslarının yaşlanacağına dikkati çeken Özmete, "Şimdilerde gelişmiş ülkelerdeki her yedi insandan biri 65 yaşın üzerinde iken, 2030'a gelindiğinde bu oran her 4 kişiden biri olacak. Bu durum, yaşlı nüfus için 'yaşlıların yaşlanması' olarak adlandırılan bir süreci başlatacak. 2000'li yılların ilk yarısı sonunda 85 yaş üzerinde 'yaşlı yaşlılar/ileri yaş' kategorisindekilerin sayısı 65 yaşındaki 'genç yaşlı'ların sayısından altı kat fazla olacak" diye konuştu.



Dünyada yaşlı nüfusun artmasındaki en önemli nedenlerden birinin doğumda beklenen yaşam süresinin artması olduğunu dile getiren Özmete, bu noktada yaşlıların sağlıklı, aktif ve kaliteli yaşam sürmelerini destekleyen bakım hizmetleri ve uygulamaların üzerinde tartışılmaya başlandığını, bu alanda en önemli uygulamalardan birinin de yaşlı turizmi olduğuna işaret etti.



Birleşmiş Milletler verilerine göre dünya üzerinde 500 milyondan fazla engelli bulunduğunu anlatan Özmete, bu engellilerin önemli bir kısmının yaşlılardan oluştuğunu söyledi. Sağlık turizmi kapsamındayaşlı ve engelli insanlar için klinik oteller, rekreasyon alanları ve bakım evlerinde çeşitli hizmetler sunulduğunu dile getiren Özmete, aktif yaşlanma için sağlık turizminin teşvik edilmesi konusunun gündemde olduğunu, dünya ülkelerindeki yaşlı nüfusun Türkiye'den hizmet almasının sağlanması gerektiğini kaydetti.