Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
109063
ALTIN
177.923
DOLAR
4.0985
STERLİN
5.8256
EURO
5.0764
Beşiktaş Fenerbahçe deplasmanında
Beşiktaş Fenerbahçe deplasmanında
Sergen Yalçın'dan Eto'o'ya destek
Sergen Yalçın'dan Eto'o'ya destek
Milli baz istasyonu göreve başlıyor
Milli baz istasyonu göreve başlıyor
'Çocuğun ateşini düşürmek isterken yükseltmeyin'
'Çocuğun ateşini düşürmek isterken yükseltmeyin'
37. İstanbul Film Festivali'nin ödül töreni yapıldı
37. İstanbul Film Festivali'nin ödül...

'Sağlık turizminde payımızı artırmalıyız'

Uluslararası Antalya Sağlık Turizmi ve Eğitim Derneği Başkanı Kanpolat, Türkiye'nin sağlık turizminden yıllık 2-3 milyar dolarlık pay aldığını belirterek, "Bu pay çok yetersiz. Sağlık turizminde payımızı artırmalıyız." dedi.

'Sağlık turizminde payımızı artırmalıyız'

Uluslararası Antalya Sağlık Turizmi ve Eğitim Derneği Başkanı Kanpolat, Türkiye'nin sağlık turizminden yıllık 2-3 milyar dolarlık pay aldığını belirterek, "Bu pay çok yetersiz. Sağlık turizminde payımızı artırmalıyız." dedi.

18 Nisan 2018 Çarşamba 11:49
18 Okunma
'Sağlık turizminde payımızı artırmalıyız'

ANTALYA- Uluslararası Antalya Sağlık Turizmi ve Eğitim Derneği Başkanı Dr. Mehmet Kanpolat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, insanların tedavi olmak amacıyla ikamet ettikleri ülkeden başka ülkelere seyahat etmelerine "sağlık turizmi", tedavi amaçlı giden kişiye de "sağlık turisti" denildiğini söyledi.

Yılda ortalama 35-40 milyon yabancı turisti ağırlayan Türkiye'nin ve ortalama 12-13 milyon turistin geldiği Antalya'nın kitle turizminde bir numara olduğunu ifade eden Kanpolat, ülkenin sağlık turizminden ise yeteri kadar pay alamadığını bildirdi.

Sağlık turizminin yeteri kadar gelişememesinde iki temel dezavantaj bulunduğunu kaydeden Kanpolat, Türkiye'nin 2002'den sonra sağlıkta dönüşüm programı kapsamında sağlık altyapısını ciddi şekilde geliştirdiğini ancak bunu yurt dışında yeterince tanıtamadığını dile getirdi.

Kanpolat, "Hastanelerimiz dünya standartlarının üzerinde, birçok gelişmiş ülke hastanesinden daha donanımlı fakat bize hala ikinci, üçüncü sınıf ülke gözüyle bakılıyor. 6-7 kişilik odalarda, kötü şartlarda hizmet verdiğimizi düşünüyorlar. Biz bunu dışarıdaki kişilerden net şekilde duyuyoruz." diye konuştu.

İkinci dezavantajın ise turist sağlığında kısa vadede kazanç sağlama amaçlı yüksek faturalandırmalar olduğunu belirten Kanpolat, "Bilgisiz faturalandırma, yüksek faturalandırma, adına ne dersek diyelim bir şekilde haksız kazanç elde edilmesi. Bu kısa vadede kazanç gibi gözükse de uzun vadede ülkemize zarar veriyor ve güvensizlik sorununa neden oluyor. Dünya pazarı ile rekabet edecekseniz fiyatın da abartılmaması lazım, fiyatın iyi ayarlanması lazım." değerlendirmesini yaptı.

150 milyar dolarlık sektör

Sağlık turizminin dünyada ciddi pazar olduğuna işaret eden Kanpolat, "Bugün dünya sağlık turizmi ekonomik büyüklüğünün 100-150 milyar dolar arasında olduğu söyleniyor. Bunda en büyük payı ise 42-43 milyar dolar ile Hindistan alıyor. Hindistan'ı Tayland, Singapur, Almanya ve Macaristan gibi ülkeler takip ediyor. Türkiye sağlık turizminden yıllık 2-3 milyar dolarlık pay alıyor. Bu pay çok yetersiz. Sağlık turizminde payımızı artırmalıyız." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Uluslararası Antalya Sağlık Turizmi Ve Eğitim Derneği BaşkanıSağlık Turizmi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Çocuğun ateşini düşürmek isterken yükseltmeyin'
'Çocuğun ateşini düşürmek isterken yükseltmeyin'
Uzmanı Olan Yerlerde Saç Ektirin
Uzmanı Olan Yerlerde Saç Ektirin
Sağlık Bakanlığından yalanlama
Sağlık Bakanlığından yalanlama
Doç. Dr. Doğru: Astım, Batılı ülkelerde daha sık görülüyor
Doç. Dr. Doğru: Astım, Batılı ülkelerde daha sık görülüyor
Kronikleşen Sinüzite Dikkat! 
Kronikleşen Sinüzite Dikkat! 
Sahte güneş gözlüğü hasta ediyor
Sahte güneş gözlüğü hasta ediyor
Hava kirliliği çocuklarda beyin gelişim bozukluğuna yol açıyor
Hava kirliliği çocuklarda beyin gelişim bozukluğuna yol açıyor
D vitamini zehirlenmesine dikkat
D vitamini zehirlenmesine dikkat
Tatlı düşkünlerine müjde!
Tatlı düşkünlerine müjde!

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim